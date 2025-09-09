Szuper Levente és még szuperebb hír!

2 órája
Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket Dunaújvárosból és környékéről. Napi összefoglalónkban gyorsan és átláthatóan megtalál mindent, ami ma történt.
Megérkezett az MR-készülék Dunaújvárosba – új korszak kezdődhet a Szent Pantaleon Kórházban (képgalériával, videóval)
MR készülék érkezett Dunaújvárosba – több évnyi előkészület és összefogás eredményeként ma szállították be a Szent Pantaleon Kórház új, modern MR-vizsgáló berendezését. A nagyméretű és több tonnás eszköz beemelése technikailag is kihívás volt, de az esemény új korszakot nyit a város és a térség egészségügyi ellátásában.
A szakma nem B-terv, avagy a bezárt gyárkapun túl is van jövő
Kik és mikor tanulnak szakmát, milyen lehetőségek vannak a szakképzésben? Mindezekről az új tanév apropóján beszélgettünk Magyar Andrással, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum főigazgatójával.
Legendás erősítés, Szuper Levente Dunaújvárosban
Új szintre lép a Dunaújvárosi Acélbikák utánpótlásának fejlesztése. A DAB programjához egy országosan elismert szakember, a sportág egyik legismertebb alakja, Szuper Levente csatlakozik.
Nagy a baj a házszámokkal, fontos üzenetet kaptak az emberek
Az önkormányzat felhívással fordul a lakossághoz a házszámok kihelyezésével kapcsolatban. Dunaföldvár minden ingatlantulajdonosának kötelessége, hogy gondoskodjon a jól látható házszám elhelyezéséről.