Szuper Levente és még szuperebb hír!

Megérkezett az MR-készülék Dunaújvárosba – új korszak kezdődhet a Szent Pantaleon Kórházban (képgalériával, videóval)

MR készülék érkezett Dunaújvárosba – több évnyi előkészület és összefogás eredményeként ma szállították be a Szent Pantaleon Kórház új, modern MR-vizsgáló berendezését. A nagyméretű és több tonnás eszköz beemelése technikailag is kihívás volt, de az esemény új korszakot nyit a város és a térség egészségügyi ellátásában.

Tovább

A szakma nem B-terv, avagy a bezárt gyárkapun túl is van jövő

Kik és mikor tanulnak szakmát, milyen lehetőségek vannak a szakképzésben? Mindezekről az új tanév apropóján beszélgettünk Magyar Andrással, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum főigazgatójával.

Tovább

Legendás erősítés, Szuper Levente Dunaújvárosban

Új szintre lép a Dunaújvárosi Acélbikák utánpótlásának fejlesztése. A DAB programjához egy országosan elismert szakember, a sportág egyik legismertebb alakja, Szuper Levente csatlakozik.

Tovább

Nagy a baj a házszámokkal, fontos üzenetet kaptak az emberek

Az önkormányzat felhívással fordul a lakossághoz a házszámok kihelyezésével kapcsolatban. Dunaföldvár minden ingatlantulajdonosának kötelessége, hogy gondoskodjon a jól látható házszám elhelyezéséről.

Tovább