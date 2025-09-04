Szúnyoggyérítés lesz, készüljenek!

Az irtás a napnyugta utáni időszakban történik, így elsősorban a szúnyogok aktív időszakára fókuszál. Rossz idő esetén a tartaléknap szeptember 6. A szúnyoggyérítés során a Deltasect Plus 1,2 ULV készítményt használják, amely az emberre és a melegvérű állatokra veszélytelen, ugyanakkor a méhekre káros lehet. Tájékoztatásuk szerint a kezeléssel érintett területeken fokozottan ügyelni kell a méhek védelmére. Az önkormányzat az együttműködést kéri a biztonságos és hatékony szúnyoggyérítés érdekében.

Szeptemberi szúnyoggyérítés Rácalmáson.

Forrás: Canva