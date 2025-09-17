1 órája
Szünidei gyermekétkeztetés 2025-ben: minden fontos tudnivaló egy helyen
A szünidei gyermekétkeztetés keretében Dunaújvárosban idén ősszel és télen is ingyenes meleg ebédet kaphatnak a rászoruló kiskorúak.
A szünidei gyermekétkeztetés a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára biztosít lehetőséget Dunaújvárosban is.
Kik vehetik igénybe?
Az ingyenes étkezésre azok a gyerekek jogosultak, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. A szülőknek vagy törvényes képviselőknek kérelmet kell benyújtaniuk a jogosultság igazolására. A nyilatkozat minden gyermek után külön kitöltendő, és 2025. október 17-ig kell leadni a Városháza téri Szociális Osztályon.
Mikor és hol biztosítják a szünidei gyermekétkeztetést
Az ingyenes ebédet az őszi szünet öt munkanapján (2025. október 23. – november 2.) és a téli szünet öt munkanapján (2025. december 22. – 2026. január 4.) lehet igénybe venni. Az étkeztetés helyszíne a Hétszínvirág Bölcsőde (2400 Dunaújváros, Barátság útja 1.).
Hogyan lehet igényelni?
- A nyilatkozat letölthető az önkormányzat hivatalos oldalának „Nyomtatványok” menüpontjából.
- A kitöltött dokumentumot személyesen kell leadni a Szociális Osztályon.
- Az ebédjegyeket a jogosultak a hivatal által megadott időpontban vehetik át.
- Akadályoztatás esetén írásbeli meghatalmazással más személy is elhozhatja az ételt.
A szülők a nyomtatvány kitöltéséhez az Útkeresés Segítő Szolgálat munkatársainak segítségét is kérhetik.