Dunaújváros

1 órája

Szünidei gyermekétkeztetés 2025-ben: minden fontos tudnivaló egy helyen

Címkék#szociális osztály#önkormányzat#gyermekétkeztetés#Dunaújvárosban

A szünidei gyermekétkeztetés keretében Dunaújvárosban idén ősszel és télen is ingyenes meleg ebédet kaphatnak a rászoruló kiskorúak.

Duol.hu

A szünidei gyermekétkeztetés a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára biztosít lehetőséget Dunaújvárosban is.

szünidei gyermekétkeztetés
Szünidei gyermekétkeztetés 2025: október 17-ig lehet leadni a kérelmeket 
Fotó: Karnok Csaba

Kik vehetik igénybe?

Az ingyenes étkezésre azok a gyerekek jogosultak, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. A szülőknek vagy törvényes képviselőknek kérelmet kell benyújtaniuk a jogosultság igazolására. A nyilatkozat minden gyermek után külön kitöltendő, és 2025. október 17-ig kell leadni a Városháza téri Szociális Osztályon.

Mikor és hol biztosítják a szünidei gyermekétkeztetést

Az ingyenes ebédet az őszi szünet öt munkanapján (2025. október 23. – november 2.) és a téli szünet öt munkanapján (2025. december 22. – 2026. január 4.) lehet igénybe venni. Az étkeztetés helyszíne a Hétszínvirág Bölcsőde (2400 Dunaújváros, Barátság útja 1.).

Hogyan lehet igényelni?

  • A nyilatkozat letölthető az önkormányzat hivatalos oldalának „Nyomtatványok” menüpontjából.
  • A kitöltött dokumentumot személyesen kell leadni a Szociális Osztályon.
  • Az ebédjegyeket a jogosultak a hivatal által megadott időpontban vehetik át.
  • Akadályoztatás esetén írásbeli meghatalmazással más személy is elhozhatja az ételt.

A szülők a nyomtatvány kitöltéséhez az Útkeresés Segítő Szolgálat munkatársainak segítségét is kérhetik.

 

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
