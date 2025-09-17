Szünidei gyermekétkeztetés 2025-ben: minden fontos tudnivaló egy helyen

A szünidei gyermekétkeztetés a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára biztosít lehetőséget Dunaújvárosban is.

Szünidei gyermekétkeztetés 2025: október 17-ig lehet leadni a kérelmeket

Fotó: Karnok Csaba

Kik vehetik igénybe?

Az ingyenes étkezésre azok a gyerekek jogosultak, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. A szülőknek vagy törvényes képviselőknek kérelmet kell benyújtaniuk a jogosultság igazolására. A nyilatkozat minden gyermek után külön kitöltendő, és 2025. október 17-ig kell leadni a Városháza téri Szociális Osztályon.

Mikor és hol biztosítják a szünidei gyermekétkeztetést

Az ingyenes ebédet az őszi szünet öt munkanapján (2025. október 23. – november 2.) és a téli szünet öt munkanapján (2025. december 22. – 2026. január 4.) lehet igénybe venni. Az étkeztetés helyszíne a Hétszínvirág Bölcsőde (2400 Dunaújváros, Barátság útja 1.).

Hogyan lehet igényelni?

A nyilatkozat letölthető az önkormányzat hivatalos oldalának „Nyomtatványok” menüpontjából.

A kitöltött dokumentumot személyesen kell leadni a Szociális Osztályon.

Az ebédjegyeket a jogosultak a hivatal által megadott időpontban vehetik át.

Akadályoztatás esetén írásbeli meghatalmazással más személy is elhozhatja az ételt.

A szülők a nyomtatvány kitöltéséhez az Útkeresés Segítő Szolgálat munkatársainak segítségét is kérhetik.