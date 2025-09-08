8 órája
Tanfolyam babaváróknak a kórházban
2025. szeptember 9-én kedden, 15 órától ismét kezdődik a szülésfelkészítő foglalkozás, a kórházunk földszintjén lévő auditóriumban. A szülésfelkészítő előadássorozatra leendő szülőket várnak.
A kismamák és a leendő apák életében kiemelkedő esemény a szülés, a várandósság. Egy nő jelentős testi és lélektani változásokon megy keresztül ebben az időszakban. Ezen változások megértéséhez, megkönnyítéséhez nyújt segítséget a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház szülészet-nőgyógyászati osztályának szervezésében megvalósuló szülésfelkészítő tanfolyam. A tanfolyamra látogatók azon túl, hogy megismerhetik az osztály dolgozóit, az előadások meghallgatása közben, vagy utána választ kapnak az őket foglalkoztató kérdéseikre.
Első időpont: 2025.09.09. 15:00, majd ezt követően keddenként, összesen 6 alkalommal
Helyszín: Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház, földszint, előadóterem – auditórium
Szülésfelkészítő tanfolyam előadása:
- Szülészeti osztály bemutatása
- Élettani változások, életmód és vizsgálatok a várandósság alatt
- Akut esetek várandósság alatt
- Mikor induljunk a szülőszobára, mit vigyünk magunkkal?
- Szülés, császármetszés
- Újszülött élettani jellemzői, ellátása, kötelező vizsgálatok a kórházban
- Szoptatás jelentősége
- Fogorvos szerepe a várandósság alatt, újszülött/csecsemő szájápolása
- Akut esetek otthon újszülöttel/csecsemővel
- Pszichológia szerepe várandósság során, felkészülés egy új élethelyzetre és a szülésre
A foglalkozásokra látogató kismamák, a szakemberek interaktív kiselőadásait hallgathatják meg, majd tőlük kaphatnak válaszokat kérdéseikre. Találkozhatnak: szülész orvossal, gyermekorvossal, szülésznővel, laktációs tanácsadóval, csecsemős nővérrel, pszichológussal.
A tanfolyam az előző alkalmakhoz hasonlóan ingyenes és nem kell előre bejelentkezni!
Jó hír az érdeklődőknek, hogy a programhoz menet közben is lehet csatlakozni.