Kedden kezdődik

2 órája

Tanfolyam babaváróknak a kórházban

2025. szeptember 9-én kedden, 15 órától ismét kezdődik a szülésfelkészítő foglalkozás, a kórházunk földszintjén lévő auditóriumban. A szülésfelkészítő előadássorozatra leendő szülőket várnak.

Fekete Györgyi

A kismamák és a leendő apák életében kiemelkedő esemény a szülés, a várandósság. Egy nő jelentős testi és lélektani változásokon megy keresztül ebben az időszakban. Ezen változások megértéséhez, megkönnyítéséhez nyújt segítséget a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház szülészet-nőgyógyászati osztályának szervezésében megvalósuló szülésfelkészítő tanfolyam. A tanfolyamra látogatók azon túl, hogy megismerhetik az osztály dolgozóit, az előadások meghallgatása közben, vagy utána választ kapnak az őket foglalkoztató kérdéseikre.

szülésfelkészítő
Szülésfelkészítő tanfolyam a boldog családokért

Első időpont: 2025.09.09. 15:00, majd ezt követően keddenként, összesen 6 alkalommal

Helyszín: Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház, földszint, előadóterem – auditórium

Szülésfelkészítő tanfolyam előadása:

  • Szülészeti osztály bemutatása
  • Élettani változások, életmód és vizsgálatok a várandósság alatt
  • Akut esetek várandósság alatt
  • Mikor induljunk a szülőszobára, mit vigyünk magunkkal?
  • Szülés, császármetszés
  • Újszülött élettani jellemzői, ellátása, kötelező vizsgálatok a kórházban
  • Szoptatás jelentősége
  • Fogorvos szerepe a várandósság alatt, újszülött/csecsemő szájápolása
  • Akut esetek otthon újszülöttel/csecsemővel
  • Pszichológia szerepe várandósság során, felkészülés egy új élethelyzetre és a szülésre

A foglalkozásokra látogató kismamák, a szakemberek interaktív kiselőadásait hallgathatják meg, majd tőlük kaphatnak válaszokat kérdéseikre. Találkozhatnak: szülész orvossal, gyermekorvossal, szülésznővel, laktációs tanácsadóval, csecsemős nővérrel, pszichológussal.

A tanfolyam az előző alkalmakhoz hasonlóan ingyenes és nem kell előre bejelentkezni!

Jó hír az érdeklődőknek, hogy a programhoz menet közben is lehet csatlakozni.

 

