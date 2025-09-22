szeptember 22., hétfő

Múltidéző

24 perce

Amikor elnémult a Dunai Vasmű - Sztálin temetése megbénította Magyarországot + fotók

1953. március 9-én, amikor Moszkvában több milliós tömeg gyászolta a „népek atyját”. Sztálin temetése idején itthon is megállt az élet. A gyárakban, így a korabeli Sztálinvárosban is elnémultak a munkagépek: a dolgozók egy percre némán álltak, tisztelegve a szovjet diktátor emléke előtt. A Fortepan felvételei és a történelmi beszámolók egyszerre idézik meg a kötelező gyászt és a korszak nyomasztó légkörét.

Sabjanics-Somlai Petra

Sztálin temetése 1953. március 9-én Moszkvában tömegpánikba torkollott, több száz ember életét követelve. A gyászszertartás szinte hisztérikus tömegjelenetekké fajult: az emberek órákon át torlódtak a Kreml környékén, a pánikban pedig százak estek egymásra, sokan a halálsikolyok között vesztették életüket. Magyarországon ezzel egy időben kényszerű némaság telepedett a gyárakra: a filmhíradók szerint Sztálinvárosban is leállt az élet, a munkások némán álltak a gyárudvaron. A Dunai Vasműből készült felvételek nem egyszerű dokumentumok voltak, hanem erőteljes üzenetek: a magyar munkások is együtt gyászolnak a Szovjetunióval.

Sztálin temetése dunai vasmű munkások
1953 - Sztálin temetése idején a Dunai Vasmű dolgozói némán álltak
Forrás: Fortepan / Bojár Sándor 

Sztálin temetése - a nap, amikor kötelező volt gyászolni

A gyász Magyarországon inkább parancs volt, mint őszinte érzelem. A rádiók és filmhíradók minden szobába és moziterembe ugyanazt a komor zenét és dicsőítő szólamot zúdították, miközben a valóságban csak feszült csend uralkodott. Az emberek összeszorított szájjal hallgatták a közvetítéseket, tudva: a részvétel nem választás, hanem kötelesség.

Tudtad?

  • Sztálin eredeti neve Dzsugasvili volt, a „Sztálin” nevet - ami „acélos embert” jelent - csak később vette fel.
  • Fiatalkorában költőként is próbálkozott: néhány verse megjelent grúz irodalmi lapokban.
  • Súlyos paranoiában szenvedett, állítólag saját orvosaitól is rettegett - halála előtt több bizalmasát kivégeztette.
  • Kedvenc filmjei a westernek és a Chaplin-mozi voltak, gyakran külön vetítéseket tartatott magának a Kremlben.

Sztálinváros a diktátor árnyékában

Nem véletlen, hogy éppen Sztálinvárosban (a mai Dunaújvárosban) vált hangsúlyossá a gyász. Az 1950-ben induló ipari nagyberuházást a szovjet mintára hozták létre, és 1951-ben nevezték el Sztálinról. A Dunai Vasmű az egész rendszer szimbóluma lett: több tízezer munkás érkezett az ország minden részéből, barakkokban éltek, mégis a szocialista jövő építőinek nevezték őket. A gyár és a város minden téglája a diktátor nevét hordozta, a róla készült felvételek pedig a propaganda legfontosabb kellékei voltak.

Történelem és emlékezet

A Fortepan archív felvételei, s a korabeli filmhíradók ma is megmutatják, milyen dermedt hangulat lengte be az országot. A némán álló munkások, a fekete lobogók és a feszült csend mind arról árulkodnak, hogy a gyász nem belülről fakadt, hanem kívülről kényszerítették rá az emberekre. Sztálin halála ugyan korszakhatárnak tűnt, mégsem hozott azonnali megkönnyebbülést: a diktatúra öröksége még hosszú évekre meghatározta Magyarország életét. A képek ezért nem pusztán egy temetésről szólnak - hanem egy egész rendszer félelmet sugárzó valóságáról.

Kattints a képekre, és nézd meg, hogyan állt meg az idő Sztálin temetése napján!

Sztálin temetésére emlékezve - Sztálinváros

Fotók: Fortepan

 

 

 

