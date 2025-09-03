32 perce
Szeretne Ön több adót fizetni? – A Tisza Párt adótervei veszélyes illúziók
Új adótervekkel állt elő a Tisza Párt. Az SzJA és a vagyonadó ötlete Schneider Mihály közgazdász szerint jól hangzik, de a valóságban könnyen katasztrófa lehet belőle.
Fotó: Mehes Daniel
A személyi jövedelemadó (SzJA) Magyarország egyik legfontosabb adóneme, amely jelenleg egykulcsos rendszerben működik, 15%-os mértékkel. Schneider Mihály közgazdász már több fórumon is kifejtette a véleményét a Tisza Párt elképzeléseiről. Úgy véli, hogy az SzJA és a vagyonadó változtatási tervek sok bizonytalanságot hordoznak, és komoly gazdaságpolitikai átgondolást igényelnek.
SzJA és a többkulcsos adózás dilemmája
A Tisza Párt tervei szerint jelenlegi, egységes 15 százalékos SZJA helyett egy progresszív, háromkulcsos adórendszert vezetnének be:
- 15 % adókulcs 5 millió forint éves jövedelemig,
- 22 % 5 és 15 millió forint közötti jövedelem esetén,
- 33 % 15 millió forint felett.
Ez azt jelentené, hogy már az átlagbérrel keresők is a 22 százalékos sávba kerülnének, miközben a legjobban keresők adóterhei drasztikusan emelkednének.
– A mostani egykulcsos SzJA rendszer egyszerű és átlátható, azonban nem tesz különbséget a jövedelmek nagysága között. Ez azt jelenti, hogy mindenki ugyanakkora százalékot fizet, függetlenül attól, hogy minimálbéren él vagy felsővezetőként keres milliókat – állítja a közgazdász.
Schneider Mihály szerint ebből fakad az alacsonyabb keresetűek méltánytalanság-érzése, hiszen relatíve ugyanannyit, de összegszerűen jóval kevesebbet visznek haza. A többkulcsos rendszer ugyan igazságosabbnak tűnhet, de egyben számos adóelkerülési lehetőséget is megnyitna.
A gazdasági történelemben jól látszik: ahol bonyolultabb a szabályozás, ott a magas jövedelműek gyorsan megtalálják a kiskapukat. Ráadásul a béremelések – például az orvosok vagy tanárok esetében – nettóban jóval kevésbé érződnének, ha magasabb adókulcs terhelné a jövedelmüket.
Családi kedvezmények átalakítása
A tervezet másik érzékeny pontja a családi adókedvezmények felülvizsgálata. A dokumentum szerint ezek a jövőben csökkenhetnének, ami a gyermekes családoknak havi több tízezer forintos mínuszt is jelenthetne.
Schneider szerint egy esetleges változtatásnak az egész adórendszert át kellene fognia: a tőkejövedelmeket, osztalékokat, offshore cégeket és családpolitikai kedvezményeket is újra kellene gondolni. Ez legalább többéves előkészítést és pontos prioritásokat igényelne.
Vagyonadó: álom vagy rémálom?
A Tisza Párt javaslata szerint 1%-os vagyonadót vetnének ki az 5 milliárd forint feletti vagyonokra. Elsőre logikusnak hangzik: a leggazdagabbak nagyobb mértékben járuljanak hozzá a közteherviseléshez. Ám Schneider Mihály szerint ez a gyakorlatban szinte kivitelezhetetlen:
– A legnagyobb kérdés a vagyon pontos értékének megállapítása. Ki dönti el, hogy egy földterület, egy ingatlan vagy egy cég mennyit ér, és pontosan mikor? Mi történik a közös tulajdonokkal, öröklésekkel, külföldi tulajdonosokkal? Hogyan lehetne ellenőrizni az offshore cégek mögött álló vagyonokat?
Schneider szerint a vagyonadó bevezetése óriási adminisztrációt, a NAV létszámának megduplázását és rengeteg pert eredményezne. Ez nemcsak költséges, de veszélyes is, mert aláásná a magántulajdon tiszteletét, amely a piacgazdaság alapja.
A Tisza Párt SzJA- és vagyonadó-koncepciója Schneider Mihály közgazdász szerint jó szándékú, de rendkívül dilettáns és kivitelezhetetlen formában jelenik meg. Az adórendszer változtatása csak átfogó gazdaságpolitikai reform részeként, több évnyi előkészítéssel képzelhető el. Egyébként nagyobb károkat okozna, mint amennyi előnyt hozna.