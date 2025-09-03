Szeretne Ön több adót fizetni? – A Tisza Párt adótervei veszélyes illúziók

A személyi jövedelemadó (SzJA) Magyarország egyik legfontosabb adóneme, amely jelenleg egykulcsos rendszerben működik, 15%-os mértékkel. Schneider Mihály közgazdász már több fórumon is kifejtette a véleményét a Tisza Párt elképzeléseiről. Úgy véli, hogy az SzJA és a vagyonadó változtatási tervek sok bizonytalanságot hordoznak, és komoly gazdaságpolitikai átgondolást igényelnek.

SzJA-tervezet szerint a legtöbb bérből és fizetésből élő több adót fizetne



SzJA és a többkulcsos adózás dilemmája

A Tisza Párt tervei szerint jelenlegi, egységes 15 százalékos SZJA helyett egy progresszív, háromkulcsos adórendszert vezetnének be:

15 % adókulcs 5 millió forint éves jövedelemig,

adókulcs 5 millió forint éves jövedelemig, 22 % 5 és 15 millió forint közötti jövedelem esetén,

5 és 15 millió forint közötti jövedelem esetén, 33 % 15 millió forint felett.

Ez azt jelentené, hogy már az átlagbérrel keresők is a 22 százalékos sávba kerülnének, miközben a legjobban keresők adóterhei drasztikusan emelkednének.

– A mostani egykulcsos SzJA rendszer egyszerű és átlátható, azonban nem tesz különbséget a jövedelmek nagysága között. Ez azt jelenti, hogy mindenki ugyanakkora százalékot fizet, függetlenül attól, hogy minimálbéren él vagy felsővezetőként keres milliókat – állítja a közgazdász.

Schneider Mihály szerint ebből fakad az alacsonyabb keresetűek méltánytalanság-érzése, hiszen relatíve ugyanannyit, de összegszerűen jóval kevesebbet visznek haza. A többkulcsos rendszer ugyan igazságosabbnak tűnhet, de egyben számos adóelkerülési lehetőséget is megnyitna.

A gazdasági történelemben jól látszik: ahol bonyolultabb a szabályozás, ott a magas jövedelműek gyorsan megtalálják a kiskapukat. Ráadásul a béremelések – például az orvosok vagy tanárok esetében – nettóban jóval kevésbé érződnének, ha magasabb adókulcs terhelné a jövedelmüket.

Családi kedvezmények átalakítása

A tervezet másik érzékeny pontja a családi adókedvezmények felülvizsgálata. A dokumentum szerint ezek a jövőben csökkenhetnének, ami a gyermekes családoknak havi több tízezer forintos mínuszt is jelenthetne.