2 órája
Vargáné Kaiser Katalin: A Tisza koncepciója szerint Nagyvenyimen „túlgazdagok" élnek
Magyar Péter SZJA tervezete kapcsán több sajtóorgánum is beszámolt egy kiszivárgott dokumentumról. Ebben a Tisza Párt háromkulcsos progresszív személyi jövedelemadó (SZJA) bevezetését tervezi hatalomra kerülése esetén. Vargáné Kaiser Katalinnak, Nagyvenyim polgármesterének véleményét kérdeztük minderről.
Vargáné Kaiser Katalin nem csupán Nagyvenyim település polgármestere, hanem közgazdász is. Így a Tisza Párt kiszivárgott adózási koncepcióját egyszerre mindkét szempontból véleményezi. Ahogy hangsúlyozta: – Közgazdászként egy adórendszert érintő, konstrukcionális jellegű, vagyis szemléletében új megközelítésen alapuló változtatási terv kapcsán az ember elsősorban a makrogazdasági, az össztársadalmi hatásokra fókuszál. Településvezetőként azonban azt veszem számba, hogy Nagyvenyimen élők számára mit hozhat egy tervezett SzJA változás.
Drasztikusan negatív következmények
A Tisza Párt által bevezetni kívánt adórendszer lényege, hogy a jelenlegi, egységesen 15 %-os személyi jövedelemadó helyett egy 3 kulcsos, progresszív adót vezetnek be, és az ennek egyértelmű következményeként jelentősen növekvő elvonásokat bizonyos termékek áfájának csökkentésével kompenzálnák részlegesen. A bruttó fizetésünkből a jelenlegi szabályozás szerinti 15%-os szja mellett még társadalombiztosítási járulék, ennek részeként nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék és munkaerőpiaci járulék kerül levonásra.
Egy átlagos magyar dolgozó a bruttó bérének így a 33,5%-át adózza le, azaz ennyivel kevesebb arányosan a nettó fizetésünk.
A Tisza Párt és vezetője, Magyar Péter által tervezett változások szerint a jelenlegi 15 %-os mértékű szja a legalacsonyabb jövedelmi kategóriába esők esetében megmaradna, tehát abban a társadalmi csoportban, akik nem az áfacsökkentésbe bevonni tervezett termékek legfőbb fogyasztói, viszont jellemzően családjuk van, egy-két, esetleg három kisgyermekkel, ahol a családi adókedvezménybe történő, szintén tervezett beavatkozás okán ez, már egy stabil munkaügyi helyzet esetében is drasztikus negatív következményekkel járna.
A közepes jövedelmi sávba esők körében az szja adókulcsának jelentős, 15%-ról 22%-ra történő (majdnem 50 %-os mértékű) emelésével számolhatunk.
Ezzel pedig az ebbe a kategóriába tartozó, jellemzően bérből- és fizetésből élő, nagy tömeget képviselő emberek munkajövedelemhez kapcsolódó összes elvonása már túllépi a 40 %-os mértéket, az ennél kicsivel magasabb jövedelműek esetében pedig 52 % mértékű elvonást eredményez.
Magyar Péterék SzJA tervezete szerint Nagyvenyimen „túlgazdagok“ élnek
Nagyvenyim életében meghatározó jelentőségű időszak volt, amikor a 80-as években, az országos mércével mérten is jó jövedelmi pozícióban lévő, műszaki területen dolgozók családjainak otthont adhattunk.
A települési népesség jellegét ma is ez a Dunaújvárosból kifelé irányuló letelepedés határozza meg, azzal, hogy a középkorúak és fiatal nyugdíjasok mellett az egykor mezőgazdasággal foglalkozó, hagyományos életvitelű emberek után megmaradó ingatlanokat mostanában jellemzően inkább a tervezetben foglalt középső és felső jövedelmi kategóriákba tartozó, gyermekes, vagy családalapításra készülő fiatalok, népesítik be, színes és értékes közösséggé kovácsolva a helyi társadalmat.
Vagyis a Tisza párt megközelítésben a Nagyvenyimen élők többsége a munkaerőpiac térségi bizonytalansága ellenére is a növekvő elvonással sújtandó, „túlgazdag” körbe tartozik.
Ennek a rétegnek a terhei a „társadalmi igazságosság” jelszava mögé bújtatott tervezett változás bekövetkezésével olyan jelentős mértékben nőnének, aminek az egyes családok, mint a település egészére nézve jelentős veszteségei lennének, aminek vetületében a tervezett Áfa-csökkentés, még szépségtapaszként sem értelmezhető.