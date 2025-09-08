Vargáné Kaiser Katalin: A Tisza koncepciója szerint Nagyvenyimen „túlgazdagok" élnek

Vargáné Kaiser Katalin nem csupán Nagyvenyim település polgármestere, hanem közgazdász is. Így a Tisza Párt kiszivárgott adózási koncepcióját egyszerre mindkét szempontból véleményezi. Ahogy hangsúlyozta: – Közgazdászként egy adórendszert érintő, konstrukcionális jellegű, vagyis szemléletében új megközelítésen alapuló változtatási terv kapcsán az ember elsősorban a makrogazdasági, az össztársadalmi hatásokra fókuszál. Településvezetőként azonban azt veszem számba, hogy Nagyvenyimen élők számára mit hozhat egy tervezett SzJA változás.

Drasztikusan negatív következmények

A Tisza Párt által bevezetni kívánt adórendszer lényege, hogy a jelenlegi, egységesen 15 %-os személyi jövedelemadó helyett egy 3 kulcsos, progresszív adót vezetnek be, és az ennek egyértelmű következményeként jelentősen növekvő elvonásokat bizonyos termékek áfájának csökkentésével kompenzálnák részlegesen. A bruttó fizetésünkből a jelenlegi szabályozás szerinti 15%-os szja mellett még társadalombiztosítási járulék, ennek részeként nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék és munkaerőpiaci járulék kerül levonásra.

Egy átlagos magyar dolgozó a bruttó bérének így a 33,5%-át adózza le, azaz ennyivel kevesebb arányosan a nettó fizetésünk.

A Tisza Párt és vezetője, Magyar Péter által tervezett változások szerint a jelenlegi 15 %-os mértékű szja a legalacsonyabb jövedelmi kategóriába esők esetében megmaradna, tehát abban a társadalmi csoportban, akik nem az áfacsökkentésbe bevonni tervezett termékek legfőbb fogyasztói, viszont jellemzően családjuk van, egy-két, esetleg három kisgyermekkel, ahol a családi adókedvezménybe történő, szintén tervezett beavatkozás okán ez, már egy stabil munkaügyi helyzet esetében is drasztikus negatív következményekkel járna.

A közepes jövedelmi sávba esők körében az szja adókulcsának jelentős, 15%-ról 22%-ra történő (majdnem 50 %-os mértékű) emelésével számolhatunk.

Ezzel pedig az ebbe a kategóriába tartozó, jellemzően bérből- és fizetésből élő, nagy tömeget képviselő emberek munkajövedelemhez kapcsolódó összes elvonása már túllépi a 40 %-os mértéket, az ennél kicsivel magasabb jövedelműek esetében pedig 52 % mértékű elvonást eredményez.