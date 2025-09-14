A polgármester aggódik De mi lesz a pusztaszabolcsi vasutasokkal is?

Pusztaszabolcs polgármestere, Tüke László aggodalmát fejezte ki a Tisza Párt által kiszivárgott adótervezet kapcsán, amely véleménye szerint negatív hatással lenne a település lakóinak többségének megélhetésére. Így a pedagógusok, a mezőgazdaságban dolgozók, és a vasúti munkavállalók mindenképpen kedvezőtlenebb helyzetbe kerülnének, de a kedvezmények korlátozása rosszabb helyzetbe hozná a gyermekes családokat. Az SZJA-tervezet szerint már az átlagbérért dolgozók is több adót fizetnének.

Tüke László polgármester nem tartja jónak a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja által összeállított SzJA-tervezetet, mert több pusztaszabolcsi réteget, így a mezőgazdaságban dolgozókat is hátrányosan érintene. Fotó: facebook/Puszataszabolcs önkormányzata

A pedagógusok helyzetét is veszélyeztetné a magasabb SZJA

Tüke László – aki maga is pedagógusként – különösen aggályosnak tartja, hogy a tervezet jelentős anyagi hátrányt okozna a tanároknak. Mint elmondta, az utóbbi időszakban végre megindult a pedagógusbérek felzárkóztatása, és ez a pozitív folyamat könnyen megtorpanhatna az új adópolitika következtében.

– Pusztaszabolcson több oktatási intézmény is működik, sok pedagógus dolgozik a városban. Ha csökkenne a fizetésük, az nemcsak az érintett családokat, hanem az egész helyi közösséget hátrányosan érintené – hangsúlyozta a polgármester.

A mezőgazdasági dolgozók is rosszabbul járnának

A polgármester kiemelte, hogy a település gazdaságának egyik alappillére a mezőgazdaság, amely sok család számára biztosít megélhetést. Az egyik legnagyobb foglalkoztató a Pusztaszabolcsi Agrár Zrt., ahol sok helyi lakos dolgozik.

– A mezőgazdaságból élők jövedelme általában nem kiemelkedő, de eléri az országos átlagbért. Ha a Tisza Párt adótervezete életbe lépne, ezek a dolgozók is kevesebb bért vihetnének haza, ami komoly érvágás lenne számukra” – mondta Pusztaszabolcs polgármestere.

A családi adókedvezmények segítik a gyermeket vállaló családokat. Fotó: facebook/Puszataszabolcs önkormányzata

A vasutasokat is érzékenyen érintené

Pusztaszabolcson jelentős számú munkavállalót foglalkoztat a MÁV Zrt. is. A vasutasok fizetése is eléri az átlagjövedelmet, így az új adózási rendszer bevezetésével ők is kevesebb fizetést vihetnének haza.

– A vasúti dolgozók stabil megélhetést biztosítanak családjaiknak, de egy ilyen intézkedés őket is nehéz helyzetbe hozná– figyelmeztetett a polgármester.