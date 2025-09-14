43 perce
A polgármester aggódik De mi lesz a pusztaszabolcsi vasutasokkal is?
Egy polgármesternek a települése lakóinak érdekét kell képviselnie, vallja Tüke László, Pusztaszabolcs polgármestere. A Tisza Párt kiszivárgott SZJA-tervezetéről azt gondolja, hogy nagyon sok pusztaszabolcsi megélhetését kedvezőtlenebbül érintené.
Forrás: facebook/pusztaszabolcs
Pusztaszabolcs polgármestere, Tüke László aggodalmát fejezte ki a Tisza Párt által kiszivárgott adótervezet kapcsán, amely véleménye szerint negatív hatással lenne a település lakóinak többségének megélhetésére. Így a pedagógusok, a mezőgazdaságban dolgozók, és a vasúti munkavállalók mindenképpen kedvezőtlenebb helyzetbe kerülnének, de a kedvezmények korlátozása rosszabb helyzetbe hozná a gyermekes családokat. Az SZJA-tervezet szerint már az átlagbérért dolgozók is több adót fizetnének.
A pedagógusok helyzetét is veszélyeztetné a magasabb SZJA
Tüke László – aki maga is pedagógusként – különösen aggályosnak tartja, hogy a tervezet jelentős anyagi hátrányt okozna a tanároknak. Mint elmondta, az utóbbi időszakban végre megindult a pedagógusbérek felzárkóztatása, és ez a pozitív folyamat könnyen megtorpanhatna az új adópolitika következtében.
– Pusztaszabolcson több oktatási intézmény is működik, sok pedagógus dolgozik a városban. Ha csökkenne a fizetésük, az nemcsak az érintett családokat, hanem az egész helyi közösséget hátrányosan érintené – hangsúlyozta a polgármester.
A mezőgazdasági dolgozók is rosszabbul járnának
A polgármester kiemelte, hogy a település gazdaságának egyik alappillére a mezőgazdaság, amely sok család számára biztosít megélhetést. Az egyik legnagyobb foglalkoztató a Pusztaszabolcsi Agrár Zrt., ahol sok helyi lakos dolgozik.
– A mezőgazdaságból élők jövedelme általában nem kiemelkedő, de eléri az országos átlagbért. Ha a Tisza Párt adótervezete életbe lépne, ezek a dolgozók is kevesebb bért vihetnének haza, ami komoly érvágás lenne számukra” – mondta Pusztaszabolcs polgármestere.
A vasutasokat is érzékenyen érintené
Pusztaszabolcson jelentős számú munkavállalót foglalkoztat a MÁV Zrt. is. A vasutasok fizetése is eléri az átlagjövedelmet, így az új adózási rendszer bevezetésével ők is kevesebb fizetést vihetnének haza.
– A vasúti dolgozók stabil megélhetést biztosítanak családjaiknak, de egy ilyen intézkedés őket is nehéz helyzetbe hozná– figyelmeztetett a polgármester.
A gyermekes családok is nehezebb helyzetbe kerülnének
Tüke László a családi adókedvezmények tervezett csökkentése miatt is komoly aggályokat fogalmazott meg. Elmondása szerint az elmúlt években örömteli módon egyre több kisgyermekes család telepedett le Pusztaszabolcson, és egyre nagyobb az érdeklődés a helyi óvoda iránt.
–Ha csökkennének vagy megszűnnének a családi kedvezmények, az sok kisgyermekes család megélhetését veszélyeztetné. Ez visszavethetné a pozitív demográfiai folyamatokat is – jegyezte meg.
A polgármester hangsúlyozta: fontos, hogy minden adópolitikai döntés alapos megfontolást igényel, hiszen egy elhamarkodott intézkedés számos család megélhetését sodorhatja veszélybe.
Vargáné Kaiser Katalin: A Tisza koncepciója szerint Nagyvenyimen „túlgazdagok" élnek