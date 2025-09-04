Dr. Mészáros Lajos: Ez nem adócsökkentés, hanem adóemelés lenne

– A Tisza Párt SzJA adóemelési terve szerint visszavezetnék azt a háromkulcsos adórendszert, ami már a Gyurcsány-kormányzás idején megnyomorította az országot- hangsúlyozza dr. Mészáros Lajos, térségünk országgyűlési képviselője. –Ennek az a lényege, hogy már a viszonylag alacsonyabb keresetűek is egy magasabb adósávba kerülnének, hiszen az átlagbér is már a középső kulcs szerint adózna. Ez azt jelenti, hogy a szakmunkásokat és emberek széles tömegét érintené az adóemelés, nem beszélve a magasan képzett szakemberekről – pedagógusokról, orvosokról, mérnökökről –, akiket még fokozottabban sújtana.

Az SzJA-koncepció gyakorlatilag adóemelést jelent a Tisza Párt kiszivárgott koncepciójában dr. Mészáros Lajos szerint

– A párt korábban adócsökkentést ígért. Mit gondol erről az ellentmondásról?

– Pontosan ez az, ami a leginkább kiábrándító. A választók felé adócsökkentést kommunikáltak, ennek ellenére most egy egyértelműen adóemelésnek minősülő rendszert készülnek bevezetni. Ez szembemegy minden korábbi ígérettel és veszélybe sodorhatja a magyar munkahelyeket, a családok megélhetését.

Mit jelentene a háromkulcsos adórendszer visszavezetése?

Dr. Mészáros Lajos szerint a jelenlegi egykulcsos, 15%-os személyi jövedelemadó (Szja) egyszerűsége miatt kedvez a munkavállalóknak: mindenki ugyanazt az adókulcsot fizeti, függetlenül a jövedelmétől. Ezzel szemben a Tisza Párt Szja koncepciója háromkulcsos rendszert vezetne be, ahol a jövedelem növekedésével arányosan magasabb kulcsok lépnének életbe.

Ez nemcsak a legjobban keresőket érintené, hanem már az átlagbért keresők is középső sávba csúsznának. Magyarán a szakmunkások, a pedagógusok, az orvosok és a mérnökök is jóval többet fizetnének be az államkasszába, így kevesebb maradna a családi kasszában.

Miért fontos a vita a Tisza Párt SzJA-koncepciójáról?

– A vita nem pusztán technikai kérdés, hanem a magyar gazdaság jövőjét érinti. Az adórendszer közvetlenül befolyásolja a munkakedvet, a fogyasztást és a beruházásokat. Egy adóemelés hosszú távon fékezheti a növekedést, miközben csökkenti a családok életszínvonalát.

Dr. Mészáros Lajos szerint a háromkulcsos rendszer nemcsak ellentmondásban áll a Tisza Párt ígéreteivel, hanem gazdasági visszalépést is jelentene.

Hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt SzJA-koncepciója nem a könnyebbségről, hanem az adóterhek növekedéséről szólna. A politikai vita tehát valójában arról szól, hogy ki fizeti meg a választási ígéretek árát: a magyar dolgozó családok, vagy maga a párt vállalja a felelősséget az ígéreteivel szembeni fordulatért.