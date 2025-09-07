Iváncsa polgármestere szerint a támogatásokat nem elvenni, bővíteni kellene

Az idősebbek jól emlékeznek arra, hogy Gyurcsány még az akkori választási kampányban határozottan kijelentette, hogy nem lesz gázár-emelés, aztán, ahogy hatalomra került, egekbe szökött a gáz ára. Most valahogy hasonló érzete van az embernek, ahogy a Tisza Párt kiszivárgott adóterveit olvassa, hallgatja, meg a ráadott válaszokat. Mint ismeretes, hogy a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja kiszivárgott dokumentumaiban az szerepel, hogy a terveik között szerel a háromkulcsos szja adó-rendszer bevezetése az egykulcsos helyett.

Molnár Tibor szerint az átlagbérből élők már rosszabbul járnának a Tisza háromkulcsos SzJA adórendszere mellett.

Petschnig Mária Zita, most Tisza párti közgazdász pedig arról tartott előadást, hogyha áfa-csökkentést akarnak, azt nem lehet megvalósítani adóemelés nélkül. Ahogy napvilágra kerültek a koncepció részletei Magyar Péter tagadni kezdett. De azon kívül, hogy „nem lesz gázár-emelés“, semmit nem hallottunk a koncepciójáról, csak annyit mondott a botrány után, hogy a Tisza az adócsökkentés pártja lesz. De, hogy pontosan kinek és mennyivel, azt bizony sűrű homály fedi. Mindezekről kérdeztük Molnár Tibort, Iváncsa polgármesterét.

Nem csak az SzJA, hanem a családtámogatás is veszélybe kerülne

– Ahogy én olvastam a tervezetet, a kiszivárgott információ szerint már az átlagbéren vagy afölött kereső embereknek a tervezet szerint jelentősen több lenne az adója. Gondoljunk bele, az átlagbérnek pontosan azért átlagbér a neve, mert a legtöbben ebbe a kategóriába esnek. A Tisza koncepciója szent már az átlagbért elérőknek is több mint 20 ezer forinttal csökkenne a fizetése havonta. Ez nagyon sok embert érintenek hátrányosan. Végre a kormány rendezte vagy kezdte rendezni az évtizedek alatt elmaradt bérekkel rendelkező rétegek fizetését. Így az orvosokét, pedagógusokét is, aztán a Tisza hatalomra kerülése esetén ismét kevesebb fizetést vihetnének haza. De hallottunk már arról is híreket, hogy a 13. havi nyugdíjhoz is hozzányúlnának és a családtámogatási juttatásokat is megnyirbálnák. Most októbertől a háromgyerekes anyák, jövő évtől meg a kétgyermekes anyák kapnak SzJA-mentességet. Én inkább ezek megtartását és bővítését tartanám jónak, nem pedig a kedvezmények elvételét.