1 órája
Iváncsa polgármestere szerint a támogatásokat nem elvenni, bővíteni kellene
Az elmúlt napokban nagy port kavart egy belső feljegyzés, amely a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjától szivárgott ki. A dokumentum szerint jelentős változtatásokra készülhetnek a személyi jövedelemadó (SZJA) rendszerében, ha Magyar Péter pártja kormányra kerülne. Erről kérdeztük Molnár Tibort, Iváncsa polgármesterét.
Az idősebbek jól emlékeznek arra, hogy Gyurcsány még az akkori választási kampányban határozottan kijelentette, hogy nem lesz gázár-emelés, aztán, ahogy hatalomra került, egekbe szökött a gáz ára. Most valahogy hasonló érzete van az embernek, ahogy a Tisza Párt kiszivárgott adóterveit olvassa, hallgatja, meg a ráadott válaszokat. Mint ismeretes, hogy a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja kiszivárgott dokumentumaiban az szerepel, hogy a terveik között szerel a háromkulcsos szja adó-rendszer bevezetése az egykulcsos helyett.
Petschnig Mária Zita, most Tisza párti közgazdász pedig arról tartott előadást, hogyha áfa-csökkentést akarnak, azt nem lehet megvalósítani adóemelés nélkül. Ahogy napvilágra kerültek a koncepció részletei Magyar Péter tagadni kezdett. De azon kívül, hogy „nem lesz gázár-emelés“, semmit nem hallottunk a koncepciójáról, csak annyit mondott a botrány után, hogy a Tisza az adócsökkentés pártja lesz. De, hogy pontosan kinek és mennyivel, azt bizony sűrű homály fedi. Mindezekről kérdeztük Molnár Tibort, Iváncsa polgármesterét.
Nem csak az SzJA, hanem a családtámogatás is veszélybe kerülne
– Ahogy én olvastam a tervezetet, a kiszivárgott információ szerint már az átlagbéren vagy afölött kereső embereknek a tervezet szerint jelentősen több lenne az adója. Gondoljunk bele, az átlagbérnek pontosan azért átlagbér a neve, mert a legtöbben ebbe a kategóriába esnek. A Tisza koncepciója szent már az átlagbért elérőknek is több mint 20 ezer forinttal csökkenne a fizetése havonta. Ez nagyon sok embert érintenek hátrányosan. Végre a kormány rendezte vagy kezdte rendezni az évtizedek alatt elmaradt bérekkel rendelkező rétegek fizetését. Így az orvosokét, pedagógusokét is, aztán a Tisza hatalomra kerülése esetén ismét kevesebb fizetést vihetnének haza. De hallottunk már arról is híreket, hogy a 13. havi nyugdíjhoz is hozzányúlnának és a családtámogatási juttatásokat is megnyirbálnák. Most októbertől a háromgyerekes anyák, jövő évtől meg a kétgyermekes anyák kapnak SzJA-mentességet. Én inkább ezek megtartását és bővítését tartanám jónak, nem pedig a kedvezmények elvételét.
Mit is jelent a háromkulcsos SzJA-rendszer?
A Tisza Párt koncepciója szerint a jelenlegi, egységes 15 százalékos SZJA helyett egy progresszív, háromkulcsos adórendszert vezetnének be:
- 15 % adókulcs 5 millió forint éves jövedelemig,
- 22 % 5 és 15 millió forint közötti jövedelem esetén,
- 33 % 15 millió forint felett.
Ez azt jelentené, hogy már az átlagbérrel keresők is a 22 százalékos sávba kerülnének, miközben a jobban keresők adóterhei drasztikusan emelkednének.