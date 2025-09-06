szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

23°
+35
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A polgármester szerint elhibázott a Tisza koncepciója

55 perce

Jobb Gyula: Ki lenne az, aki a gyermekeinek rosszat kívánna?

Címkék#adóemelés#Jobb Gyula Kulcs polgármestere#Jobb Gyula

A kiszivárgott dokumentum alapján a Tisza Párt háromkulcsos SZJA-t, csökkentett családi kedvezményeket tervezett hatalomra kerülése esetén. Megkérdeztük minderről mi a véleménye az SzJA-emelésről , a családi kedvezmények módosításáról Jobb Gyula polgármesternek.

Munkatársunktól

Az elmúlt napokban nagy port kavart egy belső feljegyzés, amely a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjától szivárgott ki. A dokumentum szerint jelentős változtatásokra készülhetnek a személyi jövedelemadó  azaz SZJA rendszerében, ha Magyar Péter pártja kormányra kerülne.

SzJA
Jobb Gyula polgármester szerint a családok többsége rosszabbul járna az SzJA változással.

Háromkulcsos adórendszer jönne a tervezet szerint. A jelenlegi, egységes 15 százalékos SZJA helyett egy progresszív, háromkulcsos adórendszert vezetnének be:

  • 15 % adókulcs 5 millió forint éves jövedelemig,
  • 22 % 5 és 15 millió forint közötti jövedelem esetén,
  • 33 % 15 millió forint felett.

Ez azt jelentené, hogy már az átlagbérrel keresők is a 22 százalékos sávba kerülnének, miközben a legjobban keresők adóterhei drasztikusan emelkednének. 

SzJA mellett a  családi kedvezmények átalakítása

A tervezet másik érzékeny pontja a családi adókedvezmények felülvizsgálata. A dokumentum szerint ezek a jövőben csökkenhetnének, ami a gyermekes családoknak havi több tízezer forintos mínuszt is jelenthetne. 

Két gyerek, öt unoka – a szeretteim kerülnének rosszabb helyzetbe

Mindezekről megkérdeztük Jobb Gyulának, Kulcs polgármesterének a véleményét, aki elmondta, hogy igazságosabbnak, jobbnak tartja a jelenlegi egykulcsos SZJA-rendszert:

– Település vezetőjeként is úgy látom, hogy a legtöbb bérből és fizetésből élő kulcsi lakosnak ez a változtatás anyagi veszteséget okozna. Több adót senki nem szeret fizetni, hiszen az azt jelenti, hogy kevesebb marad neki és a családjának. Én ötunokás nagypapa vagyok, ebből adódóan én is a gyermekeim és az unokáim boldogulását tartom szem előtt. Így teljesen nyilvánvaló, hogyha több SzJA-t kellene fizetni a gyermekeimnek, akkor kevesebb pénzük maradna. Ráadásul egyik gyermekemnél négy kisgyermek is van. Hazánkban jelenleg olyan családtámogatási rendszer van, amely egyedülálló szerintem egész Európában, így ha megtépáznák a családi adókedvezményeket, akkor azzal is jelentősen sérülne a gyermekeim anyagi helyzete. És ki lenne az, aki a gyermekeinek rosszat vagy rosszabbat kívánna?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu