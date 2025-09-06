Jobb Gyula: Ki lenne az, aki a gyermekeinek rosszat kívánna?

Az elmúlt napokban nagy port kavart egy belső feljegyzés, amely a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjától szivárgott ki. A dokumentum szerint jelentős változtatásokra készülhetnek a személyi jövedelemadó azaz SZJA rendszerében, ha Magyar Péter pártja kormányra kerülne.

Jobb Gyula polgármester szerint a családok többsége rosszabbul járna az SzJA változással.

Háromkulcsos adórendszer jönne a tervezet szerint. A jelenlegi, egységes 15 százalékos SZJA helyett egy progresszív, háromkulcsos adórendszert vezetnének be:

15 % adókulcs 5 millió forint éves jövedelemig,

adókulcs 5 millió forint éves jövedelemig, 22 % 5 és 15 millió forint közötti jövedelem esetén,

5 és 15 millió forint közötti jövedelem esetén, 33 % 15 millió forint felett.

Ez azt jelentené, hogy már az átlagbérrel keresők is a 22 százalékos sávba kerülnének, miközben a legjobban keresők adóterhei drasztikusan emelkednének.

SzJA mellett a családi kedvezmények átalakítása

A tervezet másik érzékeny pontja a családi adókedvezmények felülvizsgálata. A dokumentum szerint ezek a jövőben csökkenhetnének, ami a gyermekes családoknak havi több tízezer forintos mínuszt is jelenthetne.

Két gyerek, öt unoka – a szeretteim kerülnének rosszabb helyzetbe

Mindezekről megkérdeztük Jobb Gyulának, Kulcs polgármesterének a véleményét, aki elmondta, hogy igazságosabbnak, jobbnak tartja a jelenlegi egykulcsos SZJA-rendszert:

– Település vezetőjeként is úgy látom, hogy a legtöbb bérből és fizetésből élő kulcsi lakosnak ez a változtatás anyagi veszteséget okozna. Több adót senki nem szeret fizetni, hiszen az azt jelenti, hogy kevesebb marad neki és a családjának. Én ötunokás nagypapa vagyok, ebből adódóan én is a gyermekeim és az unokáim boldogulását tartom szem előtt. Így teljesen nyilvánvaló, hogyha több SzJA-t kellene fizetni a gyermekeimnek, akkor kevesebb pénzük maradna. Ráadásul egyik gyermekemnél négy kisgyermek is van. Hazánkban jelenleg olyan családtámogatási rendszer van, amely egyedülálló szerintem egész Európában, így ha megtépáznák a családi adókedvezményeket, akkor azzal is jelentősen sérülne a gyermekeim anyagi helyzete. És ki lenne az, aki a gyermekeinek rosszat vagy rosszabbat kívánna?