55 perce
Jobb Gyula: Ki lenne az, aki a gyermekeinek rosszat kívánna?
A kiszivárgott dokumentum alapján a Tisza Párt háromkulcsos SZJA-t, csökkentett családi kedvezményeket tervezett hatalomra kerülése esetén. Megkérdeztük minderről mi a véleménye az SzJA-emelésről , a családi kedvezmények módosításáról Jobb Gyula polgármesternek.
Az elmúlt napokban nagy port kavart egy belső feljegyzés, amely a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjától szivárgott ki. A dokumentum szerint jelentős változtatásokra készülhetnek a személyi jövedelemadó azaz SZJA rendszerében, ha Magyar Péter pártja kormányra kerülne.
Háromkulcsos adórendszer jönne a tervezet szerint. A jelenlegi, egységes 15 százalékos SZJA helyett egy progresszív, háromkulcsos adórendszert vezetnének be:
- 15 % adókulcs 5 millió forint éves jövedelemig,
- 22 % 5 és 15 millió forint közötti jövedelem esetén,
- 33 % 15 millió forint felett.
Ez azt jelentené, hogy már az átlagbérrel keresők is a 22 százalékos sávba kerülnének, miközben a legjobban keresők adóterhei drasztikusan emelkednének.
SzJA mellett a családi kedvezmények átalakítása
A tervezet másik érzékeny pontja a családi adókedvezmények felülvizsgálata. A dokumentum szerint ezek a jövőben csökkenhetnének, ami a gyermekes családoknak havi több tízezer forintos mínuszt is jelenthetne.
Két gyerek, öt unoka – a szeretteim kerülnének rosszabb helyzetbe
Mindezekről megkérdeztük Jobb Gyulának, Kulcs polgármesterének a véleményét, aki elmondta, hogy igazságosabbnak, jobbnak tartja a jelenlegi egykulcsos SZJA-rendszert:
– Település vezetőjeként is úgy látom, hogy a legtöbb bérből és fizetésből élő kulcsi lakosnak ez a változtatás anyagi veszteséget okozna. Több adót senki nem szeret fizetni, hiszen az azt jelenti, hogy kevesebb marad neki és a családjának. Én ötunokás nagypapa vagyok, ebből adódóan én is a gyermekeim és az unokáim boldogulását tartom szem előtt. Így teljesen nyilvánvaló, hogyha több SzJA-t kellene fizetni a gyermekeimnek, akkor kevesebb pénzük maradna. Ráadásul egyik gyermekemnél négy kisgyermek is van. Hazánkban jelenleg olyan családtámogatási rendszer van, amely egyedülálló szerintem egész Európában, így ha megtépáznák a családi adókedvezményeket, akkor azzal is jelentősen sérülne a gyermekeim anyagi helyzete. És ki lenne az, aki a gyermekeinek rosszat vagy rosszabbat kívánna?