Színes programok és egészséges élmények Dunaújvárosban

Címkék#jégkorong#Richter Egészségváros#Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda#élmény#adomány

Ma sem telt eseménytelenül a nap: Dunaújváros és a környéke legfrissebb híreit egy helyen találja. Lapozzon bele összefoglalónkba, és maradjon naprakész!

Színes programok és egészséges élmények Dunaújvárosban

Most szombaton Dunaújváros az egészség fővárosává lesz

Szeptember 20-án szombaton egész napos ingyenes egészségfesztiválra várják a lakosságot Dunaújváros szívébe. A Richter Gedeon Nyrt. országjáró programsorozata, a Richter Egészségváros idén ismét városunkba látogat, hogy szűrésekkel, tanácsadásokkal és közösségi élményekkel hívja fel a figyelmet az egészségmegőrzésre – és közben adományokat gyűjtsön a Szent Pantaleon Kórház számára.

Tovább olvasok

Óvodai tűz: kis híja volt a katasztrófának (képgalériával)

Keddre virradóra a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda szomszédságában tűzre utaló jeleket észleltek és értesítették a rendőrséget. Ezek után a felelős gondoskodás, a gyors és szakszerű döntések akadályozták meg egy katasztrófa kialakulását. A tűzeset nyomába eredtünk.

Tovább olvasok

Gólyahír – újabb csöppségekkel gazdagodtunk

Az ember életében kevés szebb pillanat adódik annál, mint amikor gyermeke születik. Íme a városi kórházban világra jött újszülöttek névsora.

Tovább olvasok

Kohász címert rája! - új hokiklub Dunaújvárosban

Újra van Dunaújvárosban a Kohásznak jégkorong csapata. Egy régi-új klubról beszélhetünk, de az bizonyos, hogy októbertől ismét zúghat a Hajrá Kohász! felkiáltás.

Tovább olvasok

 

