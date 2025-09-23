Szily Nóra: Én ugyanolyan hepehupásan élek, mint mindenki más

Bár a Richter Egészségváros rendezvényének hallgatóság főként Szily Nóra mondanivalójára figyelt,érdekes volt az is, ahogyan megjelent: virágokkal díszített farmer, kék póló, különleges formájú cipő és ízléses ékszerek harmóniája tükrözte azt a tudatosságot, amelyről beszélt. „Az önismeret számomra nemcsak arról szól, hogy ismerem a személyiségemet, hanem arról is, hogy tudom, milyen színek és stílus állnak jól, miben érzem magam önazonosnak” – mondta Nóra.

Szily Nóra az önismeretről és az önazonosságról beszélt

Hozzátette, hogy öltözködése részben családi mintákból ered: édesanyjától és nagymamájától hozta az igényt, hogy a nőies megjelenés kortól függetlenül része legyen az önkifejezésnek. Tudatosan választ színeket, ritkán visel háromnál több árnyalatot, és előnyben részesíti a tiszta, harmonikus tónusokat. Egy színtanácsadó segítségével fedezte fel, mi áll jól neki, és miért kerüli azokat a divatos darabokat, amelyekben nem érzi magát önazonosnak. Éppen ezért egyértelmű volt, hogy arról kezdtünk beszélgetni, hogy mit üzenünk az öltözetünkkel. Hogyan mutatjuk, fejezzük ki magunkat a ruháinkkal. Többek között azt is megtudtam, hogy mit visel jó és mit nem vesz fel olyankor az újságírónő, ha nem érzi jól magát a világban. Aztán áttértünk arra is, hogy annak is lehetnek gondjai, aki segít az embereknek megismerni önmagukat. Az elmúlt időszakban pontosan egy ilyen válságon esett túl Szily Nóra is.

Szily Nóra élete sem diadalmenet

„Három hónappal ezelőtt nagyon rossz passzban voltam. Elromlott dolgok, váratlan kiadások, magányosságérzetemből adódó problémák… de aztán szakember segítségét kértem, életmódot váltottam, sportolni kezdtem, és újra megtaláltam önmagam.”

Szily Nóra úgy látja, hogy pont ezek a mélypontok adnak támpontot arra, hogy képesek legyünk újra és újra felállni: „Lehet, hogy megreccsenünk, de a képesség és az erő ott van bennünk, hogy tovább lépjünk.”

Ehhez a tovább lépésre szüksége volt szakember segítségére, s egy kis elvonulásra, hogy ismét rendezni tudja magát a világban. Ahogy erről beszélt, többször eszembe jutott, hogy nem lehet egyszerű egy tanácsadónak beismerni, hogy időnként ő is segítségre szorul. De, ahogy minderről Szily Nóra beszél, még hitelesebbé teszi, amit mond, amit ír, amit tanácsol.