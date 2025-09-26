szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

16°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Piaci körkép

6 órája

Szilva lekvárnak, pálinkának és befőttnek

Címkék#lecsó#dunaújvárosi piac#szilva#lekvár#árak

Nem érződött a hűvösre változott időjárás a dunaújvárosi piac forgalmán. A héten a szilva volt a középpontban.

Agárdy Csaba
Szilva lekvárnak, pálinkának és befőttnek

A szilvák nagy része már a hűtőkamrákból kerül ki

Fotó: Agárdy Csaba

Többféle szilvából válogathattunk, volt lekvárnak, pálinkának való, kilóját 390 forintért mérték. De volt 890-ért nagyon szép, keményebb fajta, amit befőttként is hasznosíthatunk. A szilvák nagy része már nem fáról való, hanem hűtőkamrai. Az árusok szerint egészen karácsonyig kitartanak a szilvakészletek. 

szilva
Szilva volt bőven a dunaújvárosi piacon Fotó: Agárdy  Csaba

Szilva volt olcsóbb is drágább is

Lecsót is készíthetünk, hiszen a paprika és a paradicsom ára egyre lejjebb megy, előbbi kilóját már 490 forintért megkaphattuk, míg az utóbbi valamivel drágább, 590 forint egy kiló. A főzelékeket kedvelőknek jó hír, hogy a másodvetésű zöldbab már megjelent a piacon, szépek, zsengék, és 1590 forint kilója. Van már friss mák is, 3000 ft/kg, de kapható kisebb kiszerelésekben is. Kezdenek beérni a különböző csilipaprikák, amelyeknek borsos az áruk. A Cayenne kilója 5000 forint, míg a habarénót darabonként árulják, 100 forintonként. A jalapeno olcsóbb, 1990 forint kilója, de van magyar cseresznyepaprika is 1590 forintot kérnek el egy kilóért az árusok. Ha valaki esetleg csilipaprikát akar savanyítani, az nem árt, ha most beszerzi hozzá az alapanyagot, mivel az egyik csilitermelő elmondta, ha ilyen marad az idő akkor nem tudnak majd beérni a paprikák.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu