Szilva lekvárnak, pálinkának és befőttnek

Többféle szilvából válogathattunk, volt lekvárnak, pálinkának való, kilóját 390 forintért mérték. De volt 890-ért nagyon szép, keményebb fajta, amit befőttként is hasznosíthatunk. A szilvák nagy része már nem fáról való, hanem hűtőkamrai. Az árusok szerint egészen karácsonyig kitartanak a szilvakészletek.

Szilva volt bőven a dunaújvárosi piacon Fotó: Agárdy Csaba

Szilva volt olcsóbb is drágább is

Lecsót is készíthetünk, hiszen a paprika és a paradicsom ára egyre lejjebb megy, előbbi kilóját már 490 forintért megkaphattuk, míg az utóbbi valamivel drágább, 590 forint egy kiló. A főzelékeket kedvelőknek jó hír, hogy a másodvetésű zöldbab már megjelent a piacon, szépek, zsengék, és 1590 forint kilója. Van már friss mák is, 3000 ft/kg, de kapható kisebb kiszerelésekben is. Kezdenek beérni a különböző csilipaprikák, amelyeknek borsos az áruk. A Cayenne kilója 5000 forint, míg a habarénót darabonként árulják, 100 forintonként. A jalapeno olcsóbb, 1990 forint kilója, de van magyar cseresznyepaprika is 1590 forintot kérnek el egy kilóért az árusok. Ha valaki esetleg csilipaprikát akar savanyítani, az nem árt, ha most beszerzi hozzá az alapanyagot, mivel az egyik csilitermelő elmondta, ha ilyen marad az idő akkor nem tudnak majd beérni a paprikák.