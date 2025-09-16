Szexuális erőszak gyanúja Dunaújvárosban – őrizetben a férfi

A fiú el tudott menekülni, majd édesanyjával együtt tett feljelentést a rendőrségen. A szexuális erőszak miatt indított nyomozásban a rendőrök rövid időn belül azonosították és elfogták a korábban már ismert férfit, akit őrizetbe vettek és kihallgattak. Az ügyészséghez a letartóztatás kezdeményezésével fordulnak.

Szexuális erőszak - Őrizetben a gyanúsított

A férfit még aznap este a város külterületén fogták el a rendőrök. A nyomozás folyamatban van - adta hírül honlapján a rendőrség.