„A föld túloldalán robbant, de belénk is beletépett” – Dunaújváros emlékei Szeptember 11-ről!

A Dunaújvárosi Hírlap 2001. szeptember 13–14-i lapszámában megjelent megszólalások, elemzések és személyes beszámolók jól mutatják, hogyan élte meg a város a szeptember 11-ei terrortámadás utáni napokban a világ egyik legmegrázóbb eseményét. A tragédia utáni napokban a lap helyi véleményeket, gazdasági elemzéseket és egy különleges, amerikai helyszíni beszámolót is közölt a történtekről. A „Mit szól hozzá...?” rovatban megszólalók – gyári dolgozó, szalagvezető, főiskolás – a félelem mellett abban reménykedtek, hogy a világ gyorsan megtalálja a felelősöket, és elkerülhető egy háború. A gazdasági oldal a tőzsde megbénulásáról, a forint gyengüléséről és a befektetők pánikreakciójáról számolt be – a magyar gazdaság és Dunaújváros cégei is érzékelték a bizonytalanságot.

Forrás: Seth Mcallister / Forrás: AFP

Szeptember 11 Dunaújvárosból nézve

Különösen megrázó volt Solymosi Péter, brooklynban élő dunaújvárosi származású művész írása, aki közvetlen közelről látta az ikertornyok elleni támadást. Beszámolója – „Broadway, a pánik határán” – személyes nézőpontból idézte fel a füstbe borult város, a menekülő emberek és az értelmezhetetlen tragédia pillanatait. Dunaújváros közösségi válasza is megjelent: istentiszteletet tartottak az Evangélikus Templomban az áldozatok emlékére, és még a Pákozdi emléknap is csendesebb, elmélyültebb hangulatban zajlott a történtek árnyékában. A helyi lapszámok alapján egyértelmű: szeptember 11. nem csupán globális esemény volt, hanem személyes és helyi élményként is megmaradt – félelemként, együttérzésként és válaszként egy soha nem látott világváltozásra.