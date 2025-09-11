szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Fájó múlt

2 órája

„A föld túloldalán robbant, de belénk is beletépett” – Dunaújváros emlékei Szeptember 11-ről!

Címkék#Amerika#félelem#emlékezés#Dunaújváros#áldozat#New York#támadás#szeptember 11.

2001. szeptember 11. világtörténelmi fordulópont volt – a New York-i terrortámadások nemcsak az Egyesült Államokat, hanem az egész világot megrázták. A döbbenet, a félelem és a bizonytalanság Dunaújvárosban is érezhető volt: a helyiek aggodalommal követték az eseményeket, véleményüket megosztották a helyi lapban, a gazdasági szereplők pedig már másnap a következményekre készültek.

Duol.hu

A Dunaújvárosi Hírlap 2001. szeptember 13–14-i lapszámában megjelent megszólalások, elemzések és személyes beszámolók jól mutatják, hogyan élte meg a város a szeptember 11-ei terrortámadás utáni napokban a világ egyik legmegrázóbb eseményét. A tragédia utáni napokban a lap helyi véleményeket, gazdasági elemzéseket és egy különleges, amerikai helyszíni beszámolót is közölt a történtekről. A „Mit szól hozzá...?” rovatban megszólalók – gyári dolgozó, szalagvezető, főiskolás – a félelem mellett abban reménykedtek, hogy a világ gyorsan megtalálja a felelősöket, és elkerülhető egy háború. A gazdasági oldal a tőzsde megbénulásáról, a forint gyengüléséről és a befektetők pánikreakciójáról számolt be – a magyar gazdaság és Dunaújváros cégei is érzékelték a bizonytalanságot.

szeptember 11
Forrás: Seth Mcallister / Forrás: AFP

Szeptember 11 Dunaújvárosból nézve

Különösen megrázó volt Solymosi Péter, brooklynban élő dunaújvárosi származású művész írása, aki közvetlen közelről látta az ikertornyok elleni támadást. Beszámolója – „Broadway, a pánik határán” – személyes nézőpontból idézte fel a füstbe borult város, a menekülő emberek és az értelmezhetetlen tragédia pillanatait. Dunaújváros közösségi válasza is megjelent: istentiszteletet tartottak az Evangélikus Templomban az áldozatok emlékére, és még a Pákozdi emléknap is csendesebb, elmélyültebb hangulatban zajlott a történtek árnyékában. A helyi lapszámok alapján egyértelmű: szeptember 11. nem csupán globális esemény volt, hanem személyes és helyi élményként is megmaradt – félelemként, együttérzésként és válaszként egy soha nem látott világváltozásra.

Forrás: Dunaújvárosi Hírlap/archív

 

 

