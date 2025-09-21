Miniszteri Elismerő Oklevél dr. Tóth Erika főorvosnak

Az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából dr. Révész János országos kórház-főigazgató adta át az elismeréseket azoknak az egészségügyi dolgozóknak, akik elhivatottságukkal, odaadásukkal és kiváló szakmai munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak az egészségügyi ellátás színvonalának emeléséhez. A díjazottak között szerepel A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház elismert szakembere, dr. Tóth Erika főorvos, akinek munkája példaértékű nemcsak szakmai, hanem emberi szempontból is. Munkatársai és vezetői egyaránt nagyra becsülik, szakmai tudása, precizitása és empatikus hozzáállása követendő példa. Dr. Szilágyi Örs főigazgató a főorvosi értekezleten gratulált a Miniszteri Elismerő Oklevél átvételéhez, és megköszönte a munkáját.

Dr. Tóth Erika kitüntetése. A Szent Pantaleon Kórház főigazgatója is gratulált. Forrás: pantaleon.hu

A Szent Pantaleon Kórház az első és eddigi munkahelye

Szilágyiné dr. Tóth Erika 1989-ben végzett a Szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen.

1993-ban aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvosi vizsgát, 2004-ben pedig kardiológiai szakorvosi képesítést szerzett, mindkettőt „kiválóan megfelelt” minősítéssel.

Diplomája megszerzése óta a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház Intenzív Osztályán dolgozik, 2004-től a kardiológiai szakrendelésen is tevékenykedik. 2016 óta a Központi Műtőszolgálat és Sterilizáló vezető főorvosa. Korábban a Sürgősségi Betegellátó Osztályon műszakvezetői, valamint az egész kórházra kiterjedő ügyeletvezetői feladatokat is ellátott.

Rendszeresen tart szakmai előadásokat helyi, regionális és országos fórumokon, valamint aktívan részt vesz tudományos munkákban. Kiemelt publikációi közé tartozik a malignus hyperpyrexia és a postoperatív hypoxia témájú írása.

Szakmai munkáját pontosság, lelkiismeretesség, következetesség és megbízhatóság jellemzi. Széles látókörű, elhivatott szakember, aki mindig a betegek érdekeit tartja szem előtt, és kiemelkedő helytállásával példát mutat kórházunk közössége számára.