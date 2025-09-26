Szent Pantaleon és a hatvanéves kórházi főépület – képekkel, videóval

A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza színháztermének közönsége csütörtök délután a kórházat ünnepelte. Az apropója a kórház főépületének jubileuma. Napra pontosan csütörtökön volt hatvan éve, hogy átadták a kórház sárga épületét. Dr. Szilágyi Örs, a Szent Pantaleon Kórház főigazgatója köszöntötte a vendégeket, akik között a kórház volt és jelenlegi dolgozói, támogatói, a környékbeli települések képviselői egyaránt jelen voltak. Hangsúlyozta, hogy hatvan év alatt a kórház folyamatosan fejlődött és igyekezett megfelelni a kihívásoknak. Úgy véli, hogy fel kell nőni elődeik példájához, és méltóan kell biztosítani az egészségügyi ellátást Dunaújváros és környező települések lakossága számára.

A Szent Pantaleon Kórház ünnepén jelen voltak régi és jelenlegi kórházi dolgozók és a kórház partnerei egyaránt.

Szent Pantaleon nyomában

Bevallom, sokáig úgy gondoltam, hogy Pentele település, és kórház névadója, azaz Szent Pantaleon, amolyan nem túl jelentős szent. Kis település, kis szent véltem. Ez egészen mostanáig volt csak így, amikor meghallhattam és megláthattam, hogy a világon hány és hány helyen tisztelegnek a keresztény szent előtt. Már tudom, hogy Santorinin is van két temploma, és Rómában a Piazza Navona mögötti templom is az ő nevét viseli. De Németországban, a Balkánon, és nálunk is van több kápolna, vagy templom, ahol Szent Pantaleon emléke előtt tisztelegnek. Persze ennél sokkal, de sokkal több helyet említett beszédében dr. Baráth Károly, főorvos, aki hosszú és személyes kutatómunkát végzett, hogy a névadó szent fontosságát megmutathassa. Ennek eredményét meg is hallgathatta az ünneplő közönség, amely tapssal jutalmazta a nem mindennapi kutató munkát.

Dr. Baráth Károly lebilincselő alapossággal mutatta meg Szent Pantaleon nyomát a világban

Ugyancsak érdekes volt az, ahogy a kórházépítés előzményeit felelevenítette Farkas Lajos, történész, az Intercisa Múzeum igazgatója. Felidézte azokat az időket, amikor csak néhány orvos felelt az építők egészségéért, amikor a körülmények még roppant szűkösek voltak.