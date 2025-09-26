1 órája
Szent Pantaleon és a hatvanéves kórházi főépület – képekkel, videóval
Hatvan esztendeje adták át a kórház főépületét. Ebből az alkalomból szervezett ünnepséget a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház. Az ünnepségen számos fontos tény és számos emlék is napvilágra került.
A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza színháztermének közönsége csütörtök délután a kórházat ünnepelte. Az apropója a kórház főépületének jubileuma. Napra pontosan csütörtökön volt hatvan éve, hogy átadták a kórház sárga épületét. Dr. Szilágyi Örs, a Szent Pantaleon Kórház főigazgatója köszöntötte a vendégeket, akik között a kórház volt és jelenlegi dolgozói, támogatói, a környékbeli települések képviselői egyaránt jelen voltak. Hangsúlyozta, hogy hatvan év alatt a kórház folyamatosan fejlődött és igyekezett megfelelni a kihívásoknak. Úgy véli, hogy fel kell nőni elődeik példájához, és méltóan kell biztosítani az egészségügyi ellátást Dunaújváros és környező települések lakossága számára.
Szent Pantaleon nyomában
Bevallom, sokáig úgy gondoltam, hogy Pentele település, és kórház névadója, azaz Szent Pantaleon, amolyan nem túl jelentős szent. Kis település, kis szent véltem. Ez egészen mostanáig volt csak így, amikor meghallhattam és megláthattam, hogy a világon hány és hány helyen tisztelegnek a keresztény szent előtt. Már tudom, hogy Santorinin is van két temploma, és Rómában a Piazza Navona mögötti templom is az ő nevét viseli. De Németországban, a Balkánon, és nálunk is van több kápolna, vagy templom, ahol Szent Pantaleon emléke előtt tisztelegnek. Persze ennél sokkal, de sokkal több helyet említett beszédében dr. Baráth Károly, főorvos, aki hosszú és személyes kutatómunkát végzett, hogy a névadó szent fontosságát megmutathassa. Ennek eredményét meg is hallgathatta az ünneplő közönség, amely tapssal jutalmazta a nem mindennapi kutató munkát.
Ugyancsak érdekes volt az, ahogy a kórházépítés előzményeit felelevenítette Farkas Lajos, történész, az Intercisa Múzeum igazgatója. Felidézte azokat az időket, amikor csak néhány orvos felelt az építők egészségéért, amikor a körülmények még roppant szűkösek voltak.
60 éves a dunaújvárosi kórház - gála ünnepség a Bartók SzínházbanFotók: Horváth László
Ünnepség egyik részeként színpadra álltak a Hangadók azaz Afázia Együttes tagjai. A strokeot túléltek, újból tanulnak beszélni, mozogni, életet élni, de mindez még nem minden. Lebilincselő akaraterőről tettek tanúbizonyságot, ahogy énekeltek nekünk. Meghatott és boldog pillanatot adtak át az ünnepség résztvevőinek.
A jó hangulatot az ünnepség második részén lévő kerekasztal beszélgetés biztosította. Dr. Mészáros Lajos, Dr. Jobbágy Lajos korábbi főigazgató osztotta meg emlékeit dr. Szilágyi Örssel, a jelenlegi főigazgatóval. Természetesen, ahogy illik egy jubileumhoz, a torta sem maradhatott el.
Dr. Mészáros Lajos így emlékezett a rendezvényre közösségi oldalán:
A Bartók Színházban megrendezett nagyszabású ünnepségen együtt emlékeztünk vissza a „hősi időkre”, és szó esett az azóta, különösen az elmúlt két évtizedben elért eredményekről is. A kulturális program mellett egy kerekasztal-beszélgetésre is sor került, ahol a jelenlegi és volt főigazgatók – köztük jómagam – idéztük fel a múlt történéseit és vezetői kihívásainkat.
Hálával és tisztelettel gondolunk mindazokra, akik az elmúlt 60 évben hozzájárultak ahhoz, hogy a dunaújvárosi kórház a térség meghatározó egészségügyi intézményévé váljon.