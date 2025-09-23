Megmentették Szent Mihály lovát, amin a halottakat szállították

A dunaújvárosi intézmény közösségi oldalán tudatta a hírt, érdekes tárggyal gyarapodott az Intercisa Múzeum gyűjteménye. A héten megérkezett hozzájuk az 1967-ben lezárt kistemetőből származó Szent Mihály lova. A tárgy ismert nevei még Szent Mihály saroglyája vagy halottszállító saroglya), melyet Orosz Csaba önkormányzati képviselőnek köszönhetően sikerült megmenteni az utókornak. Szent Mihály lova valójában egy mozgó ravatal, mellyel a koporsót a sírhoz szállították egykor. Bár sokáig használatban volt, a modern halottaskocsik megjelenésével egyre inkább kiszorult a temetkezési rítusból és a köztudatból is.

Szent Mihály lova immár a múzeumban

Fotó: Intercisa Múzeum