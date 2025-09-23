szeptember 23., kedd

Múzeumba került

34 perce

Megmentették Szent Mihály lovát, amin a halottakat szállították

Címkék#utókor#Intercisa Múzeum#saroglya#megmentette#ravatal#kistemető#koporsó#Dunaújváros#Szent Mihály

Egy különleges tárggyal gyarapodott a dunaújvárosi Intersica Múzeum gyűjteménye. A kistemetőből Szent Mihály lova is birtokukba került.

Gallai Péter

A dunaújvárosi intézmény közösségi oldalán tudatta a hírt, érdekes tárggyal gyarapodott az Intercisa Múzeum gyűjteménye. A héten megérkezett hozzájuk az 1967-ben lezárt kistemetőből származó Szent Mihály lova. A  tárgy ismert nevei még Szent Mihály saroglyája vagy halottszállító saroglya), melyet Orosz Csaba önkormányzati képviselőnek köszönhetően sikerült megmenteni az utókornak. Szent Mihály lova valójában egy mozgó ravatal, mellyel a koporsót a sírhoz szállították egykor. Bár sokáig használatban volt, a modern halottaskocsik megjelenésével egyre inkább kiszorult a temetkezési rítusból és a köztudatból is.

Szent Mihály lova
Szent Mihály lova immár a múzeumban
Fotó: Intercisa Múzeum

 

