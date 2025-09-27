szeptember 27., szombat

Frissen szedve

1 órája

Nyár a kamrában: Szedd magad paprika, paradicsom és alma

Címkék#lecsó#Fejér vármegye#paprika paradicsom#Szedd magad#alma

Beköszöntött a kora ősz, és ezzel együtt elérkezett a friss, nyárvégi zöldségek és gyümölcsök szezonja Fejér vármegyében.

Duol.hu

Most lehetőség nyílik saját kezűleg szedni a ropogós paprikát és lédús paradicsomot. A Szedd magad program nemcsak remek családi kikapcsolódás a szabadban, de garantálja a legfrissebb, nap érlelte zöldségeket is – ráadásul kedvezőbb áron, mint a bolti változat. A helyszínen minden adott ahhoz, hogy a nyár ízeit télen is élvezhesse a kamrában, és ha jobban körbenéz az ember, a kínálatban friss, ízletes almák is fellelhetők.

Szedd magad
Szedd magad zöldségekből – a nyár ízei télre a kamrában.
Forrás: Canva

Szedd magad zöldségek

A Venyim Gyümölcse Közösségi Kert Nagyvenyimen, a Venyim Gyümölcse major 1. szám alatt található. Hétköznapokon 8–13 óráig, hétvégén pedig 8–12 óráig várja a látogatókat. A kert kínálatában most a paprika és paradicsom szedhető, amelyek tökéletesen alkalmasak télire lecsóhoz, emellett különböző előre leszedett almákból is lehet válogatni.

Friss almák a kertből

Elindult az almaszezon a Borbás Kertben, ahol most a látogatók saját kezűleg szedhetnek almát. Az ültetvény Dinnyés közelében található, a Dinnyést és Seregélyes-Elzamajort összekötő út 9. kilométere után a magánúton haladva érhető el. A kínálatban többféle alma is szerepel, többek között Idared, Golden, Luna, Orion, Sirius, Pinova, Jonagold, Jonagored, Red Jonaprince és Red Chief. Az ár 450 Ft/kg. A Szedd magad időpontokat az alma érése és az időjárás függvényében folyamatosan teszik közzé, ezért érdemes rendszeresen figyelni a kert hivatalos oldalát a friss információkért.

 

