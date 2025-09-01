Bringán és vízen gyűjtöttek élményeket a Széchenyi gimnázium diákjai

A nyár a felfedezések, a barátságok és a kalandok ideje – a dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium diákjai számára pedig a vándortáborok tették felejthetetlenné a vakációt. Duna, Tisza, Székelyföld vagy épp a Szigetköz – a fiatalok két keréken és vízen is bejárták az ország és a határon túli tájak legszebb részeit. A szervezők beszámolója alapján idén három bringás és egy vízivándor tábor várta a lelkes csapatokat. Lássuk, milyenek a Széchenyi gimnázium nyári élményei!

A Széchenyi gimnázium diákjai három kerékpáros és egy vízi vándortáborban próbálták ki magukat.

Erdély kincsei két keréken

Az első bringatábor Székelyföldön indult, ahol már az odaút is különleges volt: hálókocsis vonattal érkezett a társaság Sepsiszentgyörgyre. Innen indult a többnapos körút Kovászna, Csíksomlyó, Csíkszentsimon és Barót érintésével. A szintemelkedésekkel és murvás utakkal teli terep igazi kihívást jelentett, de a diákokat kárpótolta a gyönyörű táj, a találkozás a székely vendégszeretettel, és még medvével és pásztorkutyákkal is összefutottak. A túrázók megismerkedtek a Székely Nemzeti Múzeummal, a csíki sör- és csipszgyárral, és ellátogattak Mikes Kelemen szülőházához is. Megható pillanat volt, amikor a Nyerges-tetőn felkeresték az iskola 13 évvel ezelőtt állított kopjafáját. Molnár Zoltánné és Veréb Ákos vezette ezt a tábort, melyen főleg idősebb, tapasztalt túrázó diákok vettek részt.

Felfedezők a Szigetközben

A második tábor Győrből indult, és a Szigetköz természeti és kulturális értékeit mutatta meg a fiatalabb, hetedikes csapatnak. A Pannonhalmától Kunszigetig tartó út során bepillantást nyerhettek a híres lipóti pékség kulisszái mögé, felkeresték a tényői atombunkert, és testközelből ismerhették meg a Duna-ágak világát. A kenutúrák során kristálytiszta vízben evezhettek, ahol még a meder alját is látni lehetett – igazi természeti csoda. Ennek a turnusnak szintén Molnár Zoltánné volt a vezetője.

200 kilométer Szatmárban és Beregben

A harmadik bringatábor a Felső-Tisza vidékére vezetett, ahol a kerékpárosok ugyanazon a vidéken jártak, amelyet vízi vándor társaik néhány nappal korábban fedeztek fel. A Fehérgyarmat, Szatmárcseke vagy Vásárosnamény felé vezető út során rengeteg középkori templomot és kulturális látnivalót tekintettek meg. Nem csupán kerekeztek: egy különleges kiállításon az állatvilág és a vadászattal kapcsolatos tévhitek világába is bepillanthattak. A 200 kilométeres távot mindenki saját csomagjával teljesítette – igazi próbatétel, amely végül erős közösséggé kovácsolta a résztvevőket. A turnust Pocsai Mária és Csathóné Zágoni Nóra tanárnők vezették.