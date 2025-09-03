szeptember 3., szerda

Első az emberek biztonsága!

1 órája

Újabb megrázó részletek a mezőfalvi szarvastámadásról - ezért kellett kilőni az állatot

Pethes Bálint a Mezőfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja és állatmentő már jól van, sebeit összevarrták és túl van a tegnapi szarvastámadás utáni sokkhatáson.

Horváth László
Újabb megrázó részletek a mezőfalvi szarvastámadásról - ezért kellett kilőni az állatot

A szarvas több utcán és portán is benézett a kertek végébe, ahol a kutyákkal is összeakaszkodott

Fotó: Horváth László - duol.hu

Közösségi oldalán írta le pontosan, hogy miként is történt a szarvastámadás kedden reggel. Az írásban arra is magyarázatot kapunk, hogy miért kellett kilőni a szarvasbikát, miért nem hatásos ilyenkor az altató lövedék, továbbá miért nem lehetett más megoldást találni.

szarvastámadás
Pethes Bálint a szarvastámadást elszenvedő önkéntes tűzoltó és állatmentő még az életét is kockáztatta, hogy az állat ne a buszmegállóban várakozó gyerekek felé menjen
Fotó: Horváth László – duol

Szarvastámadás percről percre

6 : 57 perc. Jelzés érkezett, hogy a Honvéd utcában az autók között egy gímszarvas mászkál.

7 : 01 percre én a Honvéd utca Fehérvári utca felőli végéhez értem. Ekkor a szarvasbika 40 méterre lehetett a Fehérvári utcától és sétált kifelé. Azt a döntést hoztam, hogy mivel az utcában lejjebb már többen sétáltak, vagy a szarvast nézték, nem kezdtem el autóval vissza terelni az utcán, ki a faluból.

7 : 02 perckor visszatolattam a Fehérvári útra srégen, hogy a 6228-as autóút forgalmat megállítsam! A szarvas 30 méterre lehetett. A buszmegállóban álló urat kértem, hogy jelezzen az autóknak, biztosan megálljanak, hátha kitalál a Fehérvár utcán a bika.

7:03 perckor az egyik mögöttem megálló furgon sofőrje is kiszállt, és jött utánam. Én elindultam a Honvéd és a Damjanich utcát összekötő makadám út felé, hogy benézzek rá, nem jön-e valaki a buszmegálló irányába, nehogy bajba kerüljön egy esetlegesen ott lévő iskolás! Itt született még egy döntés, egyedül nem megoldható a helyzet, ezért a telefonommal egy pár másodperces videót csináltam, amit az ÖTE messenger csoportba akartam feltölteni, hogy akik jönnek tudják mi a helyzet. Ekkor is még legalább 15-20 méterre volt a szarvas, és szépen sétált ki a Honvédból. Sajnos a videót már a csoportba nem, tudtam feltölteni, mert észleltem, hogy a szarvas irányt vált és felém indul. Hátrálni kezdtem. Mivel gyorsan felmértem, hogy az autó sajnos már túl messze van, a kerítés mögöttem pedig nem fog megvédeni, ezért addig hátráltam és készültem a támadásra. 30 éve állatkertekben is vadállatoknak is építünk kifutókat, javítjuk azokat stb… lehet okoskodni, de szerintem pont ezért maradtam életben, mert nem fordítottam hátat, hanem készültem a döfésekre, és így a szarvak közé tudtam fordulni és meg tudtam ragadni azokat! Arra nem voltam felkészülve, hogy mint egy rongybabát felkap és fordul velem együtt legalább kettőt, de nem számoltam. Szerencsére a szarvakat végig tudtam fogni ezért csak a kezemet tudta megdöfni… SENKI SE CSINÁLJA UTÁNAM… futni kell gyorsabban, de nem mint a medve, hanem csak mint a többiek a székely mondás szerint.

A szarvas több utcán és portán is benézett a kertek végébe, ahol a kutyákkal is összeakaszkodott
Fotó: Horváth László - duol.hu

Nagyon nagy szerencsém volt, hogy a két srác nem így tett, és nem el, hanem oda futottak, és hárman már a földön tudtuk tartani a fejét a bikának, amíg felálltam. Nekik köszönhetem, hogy ennyivel megúsztam!

7:05 perckor a szarvas még mindig jött utánunk a kocsik közé. Én itt már kicsit térben kavarogtam, de riasztás még midig nem volt.

7:19 perckor tettem meg a 112-őn a riasztást, mikor az Árpád utcán az első közön nem eliszkolt, hanem oda állt a kutyákhoz a bika.

7:25 perc után már kezdtem érezni, hogy megropogtatott rendesen a jószág, ekkor értek ide az ÖTE tagok. Katasztrófavédelem nem lett a helyszínre riasztva, így ÖTE-s riasztási lap nem is lett a történetből!!

7:40 Horváth Laci (DUOL) is megérkezett. Akkor már Józsi az Árpád és Béke utca kereszteződésénél állt autóval, hogy ne jöjjön vissza az utcára a bika. Karcsi és Balázs pedig a Fehérvári út felőli köztől figyelte az állatot. Szerencsére Karcsiék egyből rendezték a hivatásos vadászt is, aki a városi rendőrökkel nagyjából egy időben ért a helyszínre. Innen már ők próbálták a falun kívül tartani a vadat, aki több kertbe is benézett, kutyákkal sem törődött. A betonelem-gyárig is elment, de sajnos ott sem a tarlót vagy a kukoricát választotta, hanem jött vissza.

Több, mint másfél órás sikertelen terelgetés után nem volt más választás, csak a kilövés
Fotó: Horváth László - duol.hu

Én a rendőröket még az Árpád és a Béke utca sarkáig elvezettem, de akkor csörgött Gabi, hogy tud már jönni értem, nekem meg a légzésem egyre nehézkesebb volt a mellkasi zúzódásoktól így eljöttem. A karomat már össze varrták mikor érkezett az infó, hogy sajnos ki kell lőni, mert nem megy el. A teljes teströntgenen túl voltam, amikor jött az új infó, hogy meg is lett lőve. Sajnáljuk de ennél többet szarvasbika életéért szerintem még nem küzdöttek. A korházban nagyon rendes volt mindenki, én meg a menedzser szűrésemet letudtam egy ideig.

Szarvas borzolta a kedélyeket Mezőfalván

Fotók: Horváth László

 

Tegnap a sok negatív komment kicsit lehúzott, de tessék ebben is elém állni, és jobban csinálni! Csak száraz számok: július végéig 117 mentés, ez több mint 240 védett és fokozottan védett madár és emlős, 9800 megtett kilométer, 385 és fél önkéntes óra, és a mentett állatok össz eszmei értéke 10 millió forint kis híján.

Fontos információ, most beszéltem az állatkerttel, elméletileg megoldható a kábítás, de sehol nem csinálják, mert a mi esetünkben ha épp ráér az állatorvos, akkor is több óra, mire van az adott állatra szer és ideér, de az sem oldja meg az ilyen helyzetet – olvashatjuk Pethes Bálint részletes beszámolójában.

