Újabb megrázó részletek a mezőfalvi szarvastámadásról - ezért kellett kilőni az állatot

Közösségi oldalán írta le pontosan, hogy miként is történt a szarvastámadás kedden reggel. Az írásban arra is magyarázatot kapunk, hogy miért kellett kilőni a szarvasbikát, miért nem hatásos ilyenkor az altató lövedék, továbbá miért nem lehetett más megoldást találni.

Pethes Bálint a szarvastámadást elszenvedő önkéntes tűzoltó és állatmentő még az életét is kockáztatta, hogy az állat ne a buszmegállóban várakozó gyerekek felé menjen

Fotó: Horváth László – duol

Szarvastámadás percről percre

6 : 57 perc. Jelzés érkezett, hogy a Honvéd utcában az autók között egy gímszarvas mászkál.

7 : 01 percre én a Honvéd utca Fehérvári utca felőli végéhez értem. Ekkor a szarvasbika 40 méterre lehetett a Fehérvári utcától és sétált kifelé. Azt a döntést hoztam, hogy mivel az utcában lejjebb már többen sétáltak, vagy a szarvast nézték, nem kezdtem el autóval vissza terelni az utcán, ki a faluból.

7 : 02 perckor visszatolattam a Fehérvári útra srégen, hogy a 6228-as autóút forgalmat megállítsam! A szarvas 30 méterre lehetett. A buszmegállóban álló urat kértem, hogy jelezzen az autóknak, biztosan megálljanak, hátha kitalál a Fehérvár utcán a bika.

7:03 perckor az egyik mögöttem megálló furgon sofőrje is kiszállt, és jött utánam. Én elindultam a Honvéd és a Damjanich utcát összekötő makadám út felé, hogy benézzek rá, nem jön-e valaki a buszmegálló irányába, nehogy bajba kerüljön egy esetlegesen ott lévő iskolás! Itt született még egy döntés, egyedül nem megoldható a helyzet, ezért a telefonommal egy pár másodperces videót csináltam, amit az ÖTE messenger csoportba akartam feltölteni, hogy akik jönnek tudják mi a helyzet. Ekkor is még legalább 15-20 méterre volt a szarvas, és szépen sétált ki a Honvédból. Sajnos a videót már a csoportba nem, tudtam feltölteni, mert észleltem, hogy a szarvas irányt vált és felém indul. Hátrálni kezdtem. Mivel gyorsan felmértem, hogy az autó sajnos már túl messze van, a kerítés mögöttem pedig nem fog megvédeni, ezért addig hátráltam és készültem a támadásra. 30 éve állatkertekben is vadállatoknak is építünk kifutókat, javítjuk azokat stb… lehet okoskodni, de szerintem pont ezért maradtam életben, mert nem fordítottam hátat, hanem készültem a döfésekre, és így a szarvak közé tudtam fordulni és meg tudtam ragadni azokat! Arra nem voltam felkészülve, hogy mint egy rongybabát felkap és fordul velem együtt legalább kettőt, de nem számoltam. Szerencsére a szarvakat végig tudtam fogni ezért csak a kezemet tudta megdöfni… SENKI SE CSINÁLJA UTÁNAM… futni kell gyorsabban, de nem mint a medve, hanem csak mint a többiek a székely mondás szerint.