Dráma Mezőfalván – vadászok terítették le az emberre támadó szarvast (videóval, galériával)

Akár tragédiával is végződhetett volna a szarvastámadásos történet, de szerencsére halálos sérülés nem keletkezett. A szemtanúk szerint az állat úgy dobálta a szarva közé került embert, mint a matracot. Segítők szedték le az állatról.

Szarvastámadás okozott drámai pillanatokat Mezőfalván Fotó: Horváth László - duol.hu

Szarvastámadás testközelből

Megzavarodott szarvas okozott riadalmat kedden a reggeli órákban. A lakossági jelzésre a helyi önkéntes tűzoltóktól és állatmentőktől Pethes Bálint érkezett a helyszínre, aki megpróbálta a Honvéd utca lakott területéről kiterelni a láthatóan nem tiszta elméjű állatot. Berekszászi Zoltán találkozott először a szarvassal a Honvéd utca végén lévő ingatlannál.

– A kutyák ugattak nagyon. Párom kiabált, hogy jöjjek ki! Ekkor szembesültünk az óriási szarvassal. Megpróbáltuk elterelgetni. Bejött az autók közé, amit féltettünk. Ezután elindult a falu központja felé. A párom értesítette Mazzag József önkéntes tűzoltót, aki egyből szólt Pethes Bálintnak. Ezután már jöttek a vadőrök.

– Volt már ilyen az életükben, hogy ekkora vadállat ide bejöjjön?

– Nem. Valószínűleg valami problémája lehetett, mert eléggé nyugodtan viselkedett a kezdetekben. Majd kezdett idegesebb lenni. A ház előtti parkban a kis fát és a többi növényt is letarolta – hallottuk Berekszászi Zoltán szemtanútól.

Az Árpád utca elején még éppen elcsíptük a sérült, vérző karú Pethes Bálintot, aki még mindig remegve mesélte a történetet.

– Próbáltuk a Honvéd utcából kiterelni a szarvast. El is indult, de valamelyik kutyától megijedhetett, mert visszafordult és nekem jött. Szerencsémre a buszmegállóban állt egy srác és egy autó is megállt. Kisegítettek a szorult helyzetből. Úgy szedték le rólam, mert eléggé elszánta a dolgot, hogy engem szétszed.

Pethes Bálintot két helyen is össze kellett varrni, mert megtámadta a szarvas

Fotó: Horváth László - duol.hu

Időközben megérkeztek a vadászok és a rendőrség képviselői is. A rendőrök a helyszínt biztosították. A vadászok pedig megkezdték az állat becserkészését. Nem volt egyszerű a feladat, hiszen először a lakott területtől kellett elhajtani az állatot. Ebben viszont ritkán volt partner a szarvas. Többször is visszafordult a faluszéli kertek végei felé. Volt, hogy egy-két kutyával is összeakaszkodott, de többségében békésen kirándult. Arra azonban nagyon kellett figyelni, hogy bármelyik pillanatban kiszámíthatatlan reakció következik, így közel másfél óráig tartott - nagyobb területet bejárva - míg a település szélén lévő kukoricásnál három lövéssel leterítették az állatot. A műveletben Rabi Károly helyi gazda és vadász és Valler Csaba fővadász vett részt. Az állatot Rabi Károly ejtette el. Az akció után elmondta, ez volt élete első ilyen nagy vadja, ezért számára is izgalmas az eset. A vadnak a kilövés után megadták a szokásos vadász tisztelgést. A szarvas a helyi gazdákból álló vadásztársaságot gazdagítja.