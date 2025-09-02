Rémisztő pillanat: állat támadt Mezőfalván (videóval)

Egy megzavarodott szarvas megtámadott egy férfit, aki az állatot próbálta terelni. A szarvastámadás következtében a férfi megsérült, és a helyszínen jelenleg várják a vadászok kiérkezését.

Frissítés

Közel másfél órás cserkészés után, a faluszéli üzem melletti kukoricásban ért véget a megvadult, állat története: mindehhez három lövésre volt szükség.

Személyi sérüléssel járó szarvastámadás.

Fotó: Horváth László