Költségelés

1 órája

A tanévkezdés, és ami utána következik - különórák, edzések, szakkörök

Megkezdődött a tanév, ami sok kiadással jár egy-egy család számára. Arról nem is beszélve, hogy nem egyszeri kiadásokról van szó, hiszen a teljes tanévnek komoly költsége van. Akkor meg nem említettük azt, hogy sok család tanításon kívül is fizet a szemefénye után a különböző szakkörökben, sportegyesületekben.

Agárdy Csaba

Egy közelmúltbeli felmérés szerint a tanévkezdés az év legnagyobb kiadással járó időszaka az iskolás gyereket nevelő szülők életében, az iskolakezdésre a többségük 50–100 ezer forintot költ. Egy teljes tanév a megkérdezettek bő egynegyede számára 500 ezer és egymillió forint közötti összegbe kerül – derül ki a felmérésből. Érdekes adat az is, hogy a tanévkezdés az év legtöbb kiadással járó időszaka, a szülők többet költenek erre, mint a nyári szünetre vagy a karácsonyra. Ha ehhez vesszük, hogy az iskolán kívüli elfoglaltság, nyelvórák, művészeti iskolák, a különböző szakkörök, a sportolás, mind, mind pluszköltség, elmondhatjuk, nem olcsó mulatság felnevelni egy gyereket. 

szakkörök
A Munkásművelődési Központ a szakkörök egyik bázisa Dunaújvárosban
Fotó: duol.hu-archív

Szakkörök és sportolás

Megnéztük, mennyire kell zsebbe nyúlnia Dunaújvárosban a szülőnek abban az esetben, ha valaki a Munkásművelődési Központ valamelyik szakkörét, foglalkozását választja. Kováts Rózsa ügyvezető igazgató elmondta, náluk alacsonyak az árak, mivel közművelődési intézményként működnek. Megtudtuk, hogy aki a sakk-körnek, vagy a moderntánc-csoportnak a tagja, az havi 1000-1500 forint tagdíjat fizet, a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes esetében ez 3000 forint. Minden eszközt biztosítanak a szakköröknek, persze pluszköltségek vannak, például egy sakkverseny megszervezésénél, vagy egy versenyre való utazás esetében.

Az Angels NJSE jégkorong-klub elnökétől, Kováts Andrástól megtudtuk,  ha valaki náluk akar sportolni, azt havi 15 000 forintos tagdíj mellett teheti meg. – Indító szerelést adunk mindenkinek, az utaztatás ingyen van. Tizennégy éves kortól találkozunk azzal, hogy  a játékosok jobb minőségű szerelést szeretnének, mint amit a klub adni tud, ennek megvásárlása már mindenkinek a saját pénztárcájára van bízva.

A Dunaújvárosi Központi Sportegyesület (DKSE) ügyvezető elnökétől, Mátyás Gábortól, aki egyben a birkózó-szakosztály szakmai igazgatója is, arra kértünk választ, mibe kerül most az, ha gyermekünket birkózásra szeretnénk adni. – Havi 12 000 forint a tagdíj, ezért a gyermek hetente négyszer-ötször kulturált körülmények között edzhet, és az utazások egy részének a költségét is takarja. A kezdőbirkózóknak a szerelést meg kell vásárolniuk, de ha jönnek az értékelhető eredmények, akkor cipőt, melegítőt, pólót tudunk biztosítani a sportolóinknak. A tagdíjból fizetjük az utaztatások egy részét is.

 

