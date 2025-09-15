szeptember 15., hétfő

Kézzel készült csodák – szakkör indul a József Attila Könyvtárban

A könyvtár szeretettel várja az érdeklődőket egy különleges papírkosár fonó szakkörre, melyet Vinczepálné Török Katalin vezet.

Duol.hu

A tíz alkalomból álló szakkör szeptember 18-án indul, és csütörtökönként 17:00 és 19:00 óra között zajlik majd. A részvétel minimum 5, maximum 15 fő számára biztosított. Egy alkalom díja 2000 Ft. Jelentkezni a [email protected] e-mail címen vagy a 30/629-4294 telefonszámon lehet. A résztvevőktől kérik, hogy hozzanak magukkal Nebuló ragasztót, hurkapálcát, kötőtűt, vonalzót, kisollót, papírvágó kést, papírt és íróeszközt. A foglalkozásoknak a József Attila Könyvtár ad otthont, Dunaújvárosban, az Apáczai Cs. J. út 9. szám alatt.

Kreatív papírkosár fonó szakkör indul Dunaújvárosban.
Forrás: Canva

 

