Papírkosár
1 órája
Kézzel készült csodák – szakkör indul a József Attila Könyvtárban
A könyvtár szeretettel várja az érdeklődőket egy különleges papírkosár fonó szakkörre, melyet Vinczepálné Török Katalin vezet.
A tíz alkalomból álló szakkör szeptember 18-án indul, és csütörtökönként 17:00 és 19:00 óra között zajlik majd. A részvétel minimum 5, maximum 15 fő számára biztosított. Egy alkalom díja 2000 Ft. Jelentkezni a [email protected] e-mail címen vagy a 30/629-4294 telefonszámon lehet. A résztvevőktől kérik, hogy hozzanak magukkal Nebuló ragasztót, hurkapálcát, kötőtűt, vonalzót, kisollót, papírvágó kést, papírt és íróeszközt. A foglalkozásoknak a József Attila Könyvtár ad otthont, Dunaújvárosban, az Apáczai Cs. J. út 9. szám alatt.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre