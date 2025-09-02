37 perce
Nem maradt üres hely: rekordnépszerűségű volt az adonyi sörfesztivál (képgalériával, videóval)
Sokféle nyárbúcsúztató létezik, de ezek közül is talán az egyik leghangulatosabb egy igazi, hamisítatlan sváb sörfesztivál, ahogy Adonyban tartották immáron VII. alkalommal.
Augusztus 30-án, szombaton még az időjárás sem tudta kedvét szegni az adonyiaknak, hogy egy ízig-vérig autentikus sváb sörfesztivált rendezzenek. Hogy az eső se zavarja a mulatozókat, ezért beköltöztek a művelődési ház termeibe, ahol ugyanolyan elánnal szólt a sváb muzsika, mintha kint lettünk volna a téren.
Ismét autentikus volt a sváb sörfesztivál
A program népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, hogy már az előzetes asztalfoglaláskor minden hely elkelt. A később jövőknek ezúttal sem kellett búslakodni, hiszen olyan vendégszerető társaság tölti meg ilyenkor a termet, hogy bármelyik asztalnál szívesen látták a vendéget. A fesztivál a mostani alkalommal is műsoros programmal indult, melyben elsőként a szervezők, Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselői köszöntötték a megjelenteket, köztük Mezőfalva Német Nemzetiségi Önkormányzatát és a velük érkezett táncosokat, valamint Rácalmás német nemzetiségi küldöttségét.
Az est folyamán fellépett a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Tánccsoport, az Adonyi Dalospacsirták Énekkar és a Rozmaring Német Nemzetiségi Tánccsoport. A kultúrprogram még bővült Kovács Dániel harmonikajátékával, aki az Adonyi Daloskönyvből választott 2-3 számot. A zenei szórakoztatásért a Tarianer Spitzbaum Zenekar felelt. A tánc és a zene mellé természetesen járt az ételkínálat. Bajor és magyar sült kolbászból válogathattunk, de ízletes volt a pulled pork szendvics, lassan sült, omlós hús, szaftos buciban, ami tökéletes párosítás volt a sörkollekciókhoz. A vállalkozó kedvűek pedig egy szög beütős játékban is részt vehettek a báli forgatag fáradalmait kipihenve.
Sváb Sörfesztiválon mulattak az adonyiakFotók: Horváth László