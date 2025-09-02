Nem maradt üres hely: rekordnépszerűségű volt az adonyi sörfesztivál (képgalériával, videóval)

Augusztus 30-án, szombaton még az időjárás sem tudta kedvét szegni az adonyiaknak, hogy egy ízig-vérig autentikus sváb sörfesztivált rendezzenek. Hogy az eső se zavarja a mulatozókat, ezért beköltöztek a művelődési ház termeibe, ahol ugyanolyan elánnal szólt a sváb muzsika, mintha kint lettünk volna a téren.

Sváb sörfesztivált tartottak Adonyban

Fotó: Horváth László - duol

Ismét autentikus volt a sváb sörfesztivál

A program népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, hogy már az előzetes asztalfoglaláskor minden hely elkelt. A később jövőknek ezúttal sem kellett búslakodni, hiszen olyan vendégszerető társaság tölti meg ilyenkor a termet, hogy bármelyik asztalnál szívesen látták a vendéget. A fesztivál a mostani alkalommal is műsoros programmal indult, melyben elsőként a szervezők, Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselői köszöntötték a megjelenteket, köztük Mezőfalva Német Nemzetiségi Önkormányzatát és a velük érkezett táncosokat, valamint Rácalmás német nemzetiségi küldöttségét.

Az est folyamán fellépett a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Tánccsoport, az Adonyi Dalospacsirták Énekkar és a Rozmaring Német Nemzetiségi Tánccsoport. A kultúrprogram még bővült Kovács Dániel harmonikajátékával, aki az Adonyi Daloskönyvből választott 2-3 számot. A zenei szórakoztatásért a Tarianer Spitzbaum Zenekar felelt. A tánc és a zene mellé természetesen járt az ételkínálat. Bajor és magyar sült kolbászból válogathattunk, de ízletes volt a pulled pork szendvics, lassan sült, omlós hús, szaftos buciban, ami tökéletes párosítás volt a sörkollekciókhoz. A vállalkozó kedvűek pedig egy szög beütős játékban is részt vehettek a báli forgatag fáradalmait kipihenve.