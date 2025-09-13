52 perce
Dráma a dunaújvárosi evangélikus templomban
Dunaújvárosban rendhagyó módon indul az idei tanév. Stermeczki András evangélikus lelkész egy igazán különleges családi istentiszteletre invitál minden érdeklődőt. Az eseményre 2025. szeptember 14-én, vasárnap 11 órakor kerül sor a Dunaújvárosi Evangélikus Templomban.
Drámával indul az új tanév a dunaújvárosi evangélikus gyülekezetnél — különleges családi istentiszteletre hívják a híveket és az érdeklődőket. Stermeczki András lelkész egy bibliai történetet, Kain és Ábel drámáját kelti életre, ahol a résztvevők maguk is szereplővé válhatnak. A cél: közösen, játékosan gondolkodni az élet nagy kérdésein. A tanévkezdő eseményre vasárnap délelőtt 11 órakor kerül sor a Dunaújvárosi Evangélikus Templomban.
Stermeczki András felhívása így szól
A nyár után gyere ki a mezőre, az édentől keletre, és játsszuk le azt, ami akkor Kainnal és Ábellel esett! Hozd el barátaidat és családodat! A szereplők nem kitalált személyek, hanem mi magunk vagyunk…
Ez a gondolat nemcsak bibliai történetet idéz meg, hanem arra is emlékeztet, hogy a hit és az élet nagy kérdései bennünk, a mindennapjainkban öltenek testet. Az élmény célja, hogy a gyerekek és felnőttek együtt, játékos formában dolgozzák fel a testvérviszály, az irigység és a megbocsátás örök emberi témáit.
A lelkész külön kiemelte:
Gyertek el vasárnap egy drámára – hisz megkezdődött a tanév…
A szervezők szeretettel várnak minden családot, barátot, hittanos gyereket és érdeklődőt, akik egy felejthetetlen, közösségi élménnyel szeretnék indítani az új tanévet.
- Dátum: 2025. szeptember 14. (vasárnap)
- Időpont: 11:00
- Helyszín: Dunaújvárosi Evangélikus Templom