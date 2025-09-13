szeptember 13., szombat

Istentisztelet

1 órája

Dráma a dunaújvárosi evangélikus templomban

Címkék#evangélikus templom#Stermeczki András#dráma

Dunaújvárosban rendhagyó módon indul az idei tanév. Stermeczki András evangélikus lelkész egy igazán különleges családi istentiszteletre invitál minden érdeklődőt. Az eseményre 2025. szeptember 14-én, vasárnap 11 órakor kerül sor a Dunaújvárosi Evangélikus Templomban.

Duol.hu

Drámával indul az új tanév a dunaújvárosi evangélikus gyülekezetnél — különleges családi istentiszteletre hívják a híveket és az érdeklődőket. Stermeczki András lelkész egy bibliai történetet, Kain és Ábel drámáját kelti életre, ahol a résztvevők maguk is szereplővé válhatnak. A cél: közösen, játékosan gondolkodni az élet nagy kérdésein. A tanévkezdő eseményre vasárnap délelőtt 11 órakor kerül sor a Dunaújvárosi Evangélikus Templomban.

Stermeczki András
Stermeczki András evangélikus lelkész Kisapostagon, az augusztus 20-i megemlékezésen monda el áldását

Stermeczki András felhívása így szól

A nyár után gyere ki a mezőre, az édentől keletre, és játsszuk le azt, ami akkor Kainnal és Ábellel esett! Hozd el barátaidat és családodat! A szereplők nem kitalált személyek, hanem mi magunk vagyunk…

Ez a gondolat nemcsak bibliai történetet idéz meg, hanem arra is emlékeztet, hogy a hit és az élet nagy kérdései bennünk, a mindennapjainkban öltenek testet. Az élmény célja, hogy a gyerekek és felnőttek együtt, játékos formában dolgozzák fel a testvérviszály, az irigység és a megbocsátás örök emberi témáit.

A lelkész külön kiemelte:

Gyertek el vasárnap egy drámára – hisz megkezdődött a tanév…

A szervezők szeretettel várnak minden családot, barátot, hittanos gyereket és érdeklődőt, akik egy felejthetetlen, közösségi élménnyel szeretnék indítani az új tanévet.

 

