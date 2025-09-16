Aranyidők nyomában – beszélgetés dr. Szabó József „Dzsoni” emlékeiről

A Sporttörténelmi Előadás ezúttal Dunaújváros egykori sportéletére fókuszál, különösen a női kézilabda aranykorára, amelyben Szabó József edzőként kiemelkedő szerepet játszott. A látogatók egy kötetlen, személyes hangvételű esten hallgathatják meg történeteit, élményeit és gondolatait a város sportmúltjáról, jelenéről és jövőjéről. A beszélgetést Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója vezeti.

Dr. Szabó József „Dzsoni” a Sporttörténelmi Előadás vendégeként mesél Dunaújváros egykori sportéletéről.

Forrás: Intercisa Múzeum Facebook-oldala