Intercisa Múzeum
2 órája
Aranyidők nyomában – beszélgetés dr. Szabó József „Dzsoni” emlékeiről
A dunaújvárosi sportélet egyik legismertebb alakja, Dr. Szabó József „Dzsoni” lesz a következő vendége a Sporttörténelmi Előadás-sorozat III. részének, melyet 2025. szeptember 18-án, csütörtökön 17 órától rendeznek meg az Intercisa Múzeum udvarán.
A Sporttörténelmi Előadás ezúttal Dunaújváros egykori sportéletére fókuszál, különösen a női kézilabda aranykorára, amelyben Szabó József edzőként kiemelkedő szerepet játszott. A látogatók egy kötetlen, személyes hangvételű esten hallgathatják meg történeteit, élményeit és gondolatait a város sportmúltjáról, jelenéről és jövőjéről. A beszélgetést Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója vezeti.
