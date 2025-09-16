szeptember 16., kedd

Intercisa Múzeum

2 órája

Aranyidők nyomában – beszélgetés dr. Szabó József „Dzsoni” emlékeiről

Címkék#kézilabda#Dunaújváros#Dr Szabó József „ Dzsoni#Sporttörténelmi Előadás#sportélet

A dunaújvárosi sportélet egyik legismertebb alakja, Dr. Szabó József „Dzsoni” lesz a következő vendége a Sporttörténelmi Előadás-sorozat III. részének, melyet 2025. szeptember 18-án, csütörtökön 17 órától rendeznek meg az Intercisa Múzeum udvarán.

Duol.hu

A Sporttörténelmi Előadás ezúttal Dunaújváros egykori sportéletére fókuszál, különösen a női kézilabda aranykorára, amelyben Szabó József edzőként kiemelkedő szerepet játszott. A látogatók egy kötetlen, személyes hangvételű esten hallgathatják meg történeteit, élményeit és gondolatait a város sportmúltjáról, jelenéről és jövőjéről. A beszélgetést Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója vezeti. 

Sporttörténelmi Előadás
Dr. Szabó József „Dzsoni” a Sporttörténelmi Előadás vendégeként mesél Dunaújváros egykori sportéletéről.
Forrás: Intercisa Múzeum Facebook-oldala

 

 

