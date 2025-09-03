Sebeit összevarrták, sokkhatáson túl – részletes beszámoló a szarvastámadásról

Újabb megrázó részletek a mezőfalvi szarvastámadásról - ezért kellett kilőni az állatot

Pethes Bálint a Mezőfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja és állatmentő már jól van. Sebeit összevarrták és túl van a keddi szarvastámadás utáni sokkhatáson.

TOVÁBB OLVASOK

Autólopási toplista: Dunaújváros neve is ott szerepelt

Az autólopás évekig elsősorban Budapesten jelentett komoly problémát, ám a legfrissebb adatok szerint a tolvajok figyelme egyre inkább vidékre terelődik. A rendőrségi statisztikák alapján 2024-ben az összes autólopás 70,3 %-a vidéki városokban történt – ez hatalmas arányváltást jelent a korábbi évtizedekhez képest.

TOVÁBB OLVASOK

Komoly munkát végeztek azért, hogy ez a nap mindannyiuk közös ünnepe lehessen – galériával

Az átlagos szabadtéri rendezvényeket egy órányi rendes eső bőven el szokta mosni. De, hogy a kilencórás sem bírt el a daruszentmiklósiakkal a hétvégén az a közönség, a szolgáltatók és a rendezők dicséretes kitartásáról tanúskodik.

TOVÁBB OLVASOK

Ismeretlen rokoni kapcsolatok az USA-ban

Már több, mint egy éve osztja meg Nyíri Miklós élete és munkája színes epizódjait. Mindezek azonban többek ennél, hiszen ezek a személyes visszaemlékezések egyfajta kordokumentumok is, amelyek vele együtt „írják” Dunaújváros történetét is. Miklós továbbra is óriási dinamizmussal ír, ez már a 43. rész.

TOVÁBB OLVASOK