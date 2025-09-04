szeptember 4., csütörtök

Évnyitó

2 órája

Hagyományok és közösség – így kezdődött a 50. tanév a Rudasban

Címkék#Rudas iskola#hagyomány#emlék#tanév

A Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium idén 50. alkalommal nyitotta meg tanévét. Rudas iskola közössége az ünnepi évnyitón emlékezett az 1975-ös első tanév kezdetére, miközben a gólyatábor hangulatát is becsempészték a rendezvénybe.

Duol.hu

Szeptember 1-jén a Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium „Emlékek évnyitójaként” ünnepelte tanévnyitóját, visszatekintve az 1975. szeptember elsejére, amikor először csöppentek diákok a Rudas iskola falai közé, emlékezett meg az iskola közösségi oldalán. Az ünnepi hangulatot az augusztusi gólyatábor élményei, valamint a közös éneklés, a „Nád a házam teteje” című dallal, tették még emlékezetesebbé, miközben a Rudas Híradó első adása is az emlékezés jegyében indult.

Rudas iskola
Gólyatábor, dalok és emlékek: ünnepi tanévnyitó a Rudas iskolában
Forrás: Rudas iskola Facebook oldala

Rudas iskola: hagyományok, nevetés és új tanévkezdés

Szemenyei István igazgató a tanévnyitó beszédében minden évfolyamot megszólított, kiemelve az iskola sokszínű képzési palettáját. Az oktatás hagyományt alapoz, a turizmus a nyelvi készségeket fejleszti, a sport az egészséges életmódra ösztönöz, a gazdálkodás és menedzsment a pénzügyi tudatosságot hirdeti, míg az informatika és távközlési ágazat mindezt adatbázisba rendezi, a diákok gyakorlati tudását is gazdagítva.

Az iskola vezetése az új tanévre eredményes és sikeres munkát kívánt a közösség minden tagjának, hangsúlyozva a hagyományok, a közösségépítés és a szakmai fejlődés fontosságát.

 

