Jubileumi mérkőzések

8 órája

Barátságosan verték meg egymást

A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium ebben az esztendőben ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. A jubileumi születésnap alkalmából sok-sok színes programból álló sorozatot valósít meg az intézmény. Ezúttal a Rudas 50 keretén belül sportmérkőzéseket rendeztek.

Munkatársunktól

Ezek egyike volt a Rudas 50 Kupa is kedden, amelyen a házigazdákon kívül a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Dunaferr Technikum és Szakképző Iskola,  a BGSZC Szent István Technikum és Kollégium, illetve a dunaszerdahelyi Középfokú Sportiskola fiataljai is részt vettek. A barátságos kézilabda és futsal mérkőzések során igazán odatette magát mindenki, hatalmas küzdelmeket láthattunk a Dunaferr iskola villamos tagintézményének tornatermében. Nemcsak a közösségépítést és a mozgást szolgálta a rendezvény, hanem kiváló alkalom volt arra, hogy felkészüljenek a diákolimpiai megmérettetésekre is a csapatok.

 

 

 

