Barátságosan verték meg egymást

Ezek egyike volt a Rudas 50 Kupa is kedden, amelyen a házigazdákon kívül a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Dunaferr Technikum és Szakképző Iskola, a BGSZC Szent István Technikum és Kollégium, illetve a dunaszerdahelyi Középfokú Sportiskola fiataljai is részt vettek. A barátságos kézilabda és futsal mérkőzések során igazán odatette magát mindenki, hatalmas küzdelmeket láthattunk a Dunaferr iskola villamos tagintézményének tornatermében. Nemcsak a közösségépítést és a mozgást szolgálta a rendezvény, hanem kiváló alkalom volt arra, hogy felkészüljenek a diákolimpiai megmérettetésekre is a csapatok.