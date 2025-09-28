Kulcsról a Megasztárba – Akinek nem való a csillogás

Rozner Éva idén tavasszal végzett Pusztaszabolcson a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Technikum turisztikai szakos diákjaként. 2024-ben megnyerte a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum a Centrum Hangja elnevezésű tehetségkutató énekversenyt, előtte 2022-ben részt vett a Dunaújváros Hangja viadalon. A 21 éves énekesnő jelenleg a kulcsi R-Café dolgozója, ott beszélgettünk vele.

Rozner Éva a munkahelyén, a kulcsi R-Caféban

Rozner Éva ovis kora óta énekel

– Ovis korom óta énekelek, népdalokkal kezdtem, országos népdaléneklési versenyeket nyertem. Akkor egyértelmű volt számomra, hogy zenei vonalon tanulok tovább. Budapestre kerültem a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakgimnáziumba, zongora-magánének szakra.

Itt egy évig klasszikus zenét tanultam, de hamar rájöttem, nem nekem való ez a pálya, nem akartam énektanár lenni.

Ezért átmentem Pusztaszabolcsra, ahol utazásszervezést tanultam. A turizmus, a vendéglátás az én területem.

A fentiek ismeretében miért indult el a Megasztáron? - tettük fel neki a kérdést.

– Ki szerettem volna próbálni magam, úgy voltam vele, lesz, ami lesz! Pozitív élményekkel gazdagodtam, mindig van, aki segít az embernek, nagyon profi a szervezés. Nem bántam meg, hogy jelentkeztem, kipróbáltam magam az életnek egy más területén. De hamar rájöttem, ez a tévés dolog nem az én világom. Ezért is érdemes volt nevezni, mert így kiderült, a csillogás nem nekem való. Az éneklés számomra másodlagos dolog, már nem járok zenetanárhoz, lett volna zenei téren több lehetőségem is, de nem éreztem szükségét ennek. Szívesen elmegyek falunapokra, vagy bárhova, ha felkérnek énekelni, de számomra ez már csak hobbi marad.

Szeretem a szakmámat, az éneklésben nem tudom azt megélni, mint amit az utazásszervezésben.

Meglepetésünket látva, a fiatal hölgy így folytatta: – Szeretek utazni, jelenleg idegenvezető-képzésre járok. Örülök annak, hogy hamar rájöttem arra, mit szeretnék és mit nem szeretnék csinálni, sokkal jobb ez, mintha harmincéves koromban történik ez meg, és bántana, hogy elfecséreltem az éveket - fejezte be beszélgetésünket Rozner Éva.