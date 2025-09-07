szeptember 8., hétfő

DUOL

2 órája

Rockikon a Faluparkban: Nagy Feró fellépése lett a nap fénypontja

Címkék#program#vármegye#dunaújvárosi#Kossuth-díj#DKKA

Ma sem telt eseménytelenül a nap: Dunaújváros és a környék legfrissebb híreit egy helyen találja. Lapozzon bele összefoglalónkba, és maradjon naprakész!

Duol.hu
Rockikon a Faluparkban: Nagy Feró fellépése lett a nap fénypontja

Fotó: Shutterstock

Kossuth-díj ide vagy oda, Nagy Feró elárulta, miért nem ülhet otthon

Sikeres falunapot tartottak Daruszentmiklóson az elmúlt szombaton. Bár az eső félnapot rászánt, hogy elijessze a Faluparkba kilátogatókat, nem járt sikerrel. Minden, a jó hangulatot ígérő programot megvalósítottak, az ígért műsorszámokat percre pontosan és örömöt okozva mutattak be. A legnagyobb várakozás Nagy Feró, a Kossuth díja nyomán is a legragosabb előadó fellépését övezte. Ezt csak egy dolog árnyalta, hogy ezúttal zenekar nélkül érkezett.

TOVÁBB OLVASOK

Sport és összefogás találkozott a dunaújvárosi jótékonysági futóversenyen! (galériával és videóval)

Idén kilencedik alkalommal hozta össze a sport és az összefogás szerelmeseit a „Fuss velünk, fuss értünk” jótékonysági futóverseny, amelyet a Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete indított útjára.

TOVÁBB OLVASOK

Nem sikerült jól a DKKA szezonrajtja, a fővárosban hagytak két fontos pontot

A Dunaújváros női kézilabdázói a Vasas otthonában kezdték meg szombaton az új bajnoki szezont. A nyitány végül szoros végjáték után vereséggel zárult a DKKA számára.

TOVÁBB OLVASOK

A dunaújvárosi járásban is feltérképezik az épített örökséget

Augusztustól több vármegyében és járásban folytatódik a Magyarország építészeti értékeinek feldolgozását és bemutatását célzó program. A dunaújvárosiban is elkezdődik a kutatás.

TOVÁBB OLVASOK

 

