Rockikon a Faluparkban: Nagy Feró fellépése lett a nap fénypontja
Kossuth-díj ide vagy oda, Nagy Feró elárulta, miért nem ülhet otthon
Sikeres falunapot tartottak Daruszentmiklóson az elmúlt szombaton. Bár az eső félnapot rászánt, hogy elijessze a Faluparkba kilátogatókat, nem járt sikerrel. Minden, a jó hangulatot ígérő programot megvalósítottak, az ígért műsorszámokat percre pontosan és örömöt okozva mutattak be. A legnagyobb várakozás Nagy Feró, a Kossuth díja nyomán is a legragosabb előadó fellépését övezte. Ezt csak egy dolog árnyalta, hogy ezúttal zenekar nélkül érkezett.
Sport és összefogás találkozott a dunaújvárosi jótékonysági futóversenyen! (galériával és videóval)
Idén kilencedik alkalommal hozta össze a sport és az összefogás szerelmeseit a „Fuss velünk, fuss értünk” jótékonysági futóverseny, amelyet a Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete indított útjára.
Nem sikerült jól a DKKA szezonrajtja, a fővárosban hagytak két fontos pontot
A Dunaújváros női kézilabdázói a Vasas otthonában kezdték meg szombaton az új bajnoki szezont. A nyitány végül szoros végjáték után vereséggel zárult a DKKA számára.
A dunaújvárosi járásban is feltérképezik az épített örökséget
Augusztustól több vármegyében és járásban folytatódik a Magyarország építészeti értékeinek feldolgozását és bemutatását célzó program. A dunaújvárosiban is elkezdődik a kutatás.