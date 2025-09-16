szeptember 16., kedd

Egy korszak véget ért

14 perce

Gyászol a filmvilág: meghalt Robert Redford

Címkék#színész#legenda#Robert Redford#gyász

Elment egy legenda, aki hat évtizeden át formálta a mozi világát. Robert Redford klasszikus szerepei mellett rendezőként és mecénásként is maradandót alkotott.

Duol.hu

89 éves korában, utah-i otthonában elhunyt Robert Redford, a hollywoodi aranykor ikonikus színésze és rendezője – erősítette meg a világsztár sajtósa. Redford olyan klasszikus filmekkel vált világhírűvé, mint a Butch Cassidy és a Sundance kölyök vagy Az elnök emberei. Rendezőként az Átlagemberek című alkotásával elnyerte a legjobb rendezőnek járó Oscar-díjat. 

Robert Redford
Robert Redford 89 éves volt 
Fotó: FADEL SENNA / AFP

Elhunyt Robert Redford, a hollywoodi legenda

A Sundance Filmfesztivál megalapításával új korszakot nyitott az amerikai független film történetében, és évtizedeken át segítette fiatal tehetségek pályára állását. Hat évtizedes karrierje során két Oscar- és három Golden Globe-díjjal tüntették ki, 2016-ban pedig Barack Obamától vehette át a Szabadság Elnöki Érdemrendet.

A világ a „Sundance kölyökként” ismerte meg, de öröksége jóval túlmutat ikonikus szerepein: producerként, mecénásként és politikai aktivistaként is maradandót alkotott.

Teljes cikk az origo.hu-n.

 

