Gyászol a filmvilág: meghalt Robert Redford

89 éves korában, utah-i otthonában elhunyt Robert Redford, a hollywoodi aranykor ikonikus színésze és rendezője – erősítette meg a világsztár sajtósa. Redford olyan klasszikus filmekkel vált világhírűvé, mint a Butch Cassidy és a Sundance kölyök vagy Az elnök emberei. Rendezőként az Átlagemberek című alkotásával elnyerte a legjobb rendezőnek járó Oscar-díjat.

Robert Redford 89 éves volt

Fotó: FADEL SENNA / AFP

Elhunyt Robert Redford, a hollywoodi legenda

A Sundance Filmfesztivál megalapításával új korszakot nyitott az amerikai független film történetében, és évtizedeken át segítette fiatal tehetségek pályára állását. Hat évtizedes karrierje során két Oscar- és három Golden Globe-díjjal tüntették ki, 2016-ban pedig Barack Obamától vehette át a Szabadság Elnöki Érdemrendet.

A világ a „Sundance kölyökként” ismerte meg, de öröksége jóval túlmutat ikonikus szerepein: producerként, mecénásként és politikai aktivistaként is maradandót alkotott.

