Most szombaton Dunaújváros az egészség fővárosává lesz

Egész napos egészségfesztiválra készül Dunaújváros: szeptember huszadikán városunkba érkezik a Richter Egészségváros. A programsorozat célja, hogy ingyenes szűrővizsgálatokkal, tanácsadásokkal és közösségi eseményekkel hívja fel a figyelmet az egészségmegőrzés fontosságára — miközben adományokat gyűjt a Szent Pantaleon Kórház javára. A résztvevők aktivitásukkal ezúttal egy MR-kompatibilis altatógép megvásárlását segíthetik elő.

A Richter Egészségváros programsorozata iránt mindig nagy az érdeklődés

Forrás: egeszsegvaros.hu

A Richter Egészségváros programjai

A nap már reggel 9 órakor elindul egy közös „Egészség sétával”, amelynek minden résztvevője adománypontokat gyűjt a kórház javára. Ezután a Városháza tér, a Kultik Mozi és a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet helyszínein várják az érdeklődőket:

Ingyenes szűrések: vérnyomás, vércukor, koleszterin, testösszetétel, bőrgyógyászati, nőgyógyászati, szemészeti és fül-orr-gégészeti vizsgálatok.

Egészségügyi tanácsadások: életmód, csontritkulás, női egészség, memória, stresszkezelés és mozgás.

Szinpadi programok: közös tornák, egészségügyi előadások, beszélgetések, valamint kulturális és zenei fellépések.

Gyerek- és családi programok: játékos mozgásos feladatok, vetélkedők, kézműveskedés.

Minden program ingyenes, és a résztvevők jelenléte, aktivitása növeli az összegyűjtött támogatás mértékét.

A pontos programtervet korábbi írásunkban részleteztük.