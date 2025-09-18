25 perce
Most szombaton Dunaújváros az egészség fővárosává lesz
Szeptember 20-án szombaton egész napos ingyenes egészségfesztiválra várják a lakosságot Dunaújváros szívébe. A Richter Gedeon Nyrt. országjáró programsorozata, a Richter Egészségváros idén ismét városunkba látogat, hogy szűrésekkel, tanácsadásokkal és közösségi élményekkel hívja fel a figyelmet az egészségmegőrzésre – és közben adományokat gyűjtsön a Szent Pantaleon Kórház számára.
Egész napos egészségfesztiválra készül Dunaújváros: szeptember huszadikán városunkba érkezik a Richter Egészségváros. A programsorozat célja, hogy ingyenes szűrővizsgálatokkal, tanácsadásokkal és közösségi eseményekkel hívja fel a figyelmet az egészségmegőrzés fontosságára — miközben adományokat gyűjt a Szent Pantaleon Kórház javára. A résztvevők aktivitásukkal ezúttal egy MR-kompatibilis altatógép megvásárlását segíthetik elő.
A Richter Egészségváros programjai
A nap már reggel 9 órakor elindul egy közös „Egészség sétával”, amelynek minden résztvevője adománypontokat gyűjt a kórház javára. Ezután a Városháza tér, a Kultik Mozi és a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet helyszínein várják az érdeklődőket:
- Ingyenes szűrések: vérnyomás, vércukor, koleszterin, testösszetétel, bőrgyógyászati, nőgyógyászati, szemészeti és fül-orr-gégészeti vizsgálatok.
- Egészségügyi tanácsadások: életmód, csontritkulás, női egészség, memória, stresszkezelés és mozgás.
- Szinpadi programok: közös tornák, egészségügyi előadások, beszélgetések, valamint kulturális és zenei fellépések.
- Gyerek- és családi programok: játékos mozgásos feladatok, vetélkedők, kézműveskedés.
Minden program ingyenes, és a résztvevők jelenléte, aktivitása növeli az összegyűjtött támogatás mértékét.
A pontos programtervet korábbi írásunkban részleteztük.
Dunaújvárosba érkezik a Richter Egészségváros – itt a részletes program
Közös cél: MR-kompatibilis altatógép a kórháznak
Dr. Szilágyi Örs, a Szent Pantaleon Kórház főigazgatója korábban elmondta: „Az MR altatógép beszerzése kulcsfontosságú cél”.
A Richter Gedeon 3,5 millió forintos indulóadománnyal nyitja meg a gyűjtést, amelyet a résztvevők aktivitása növelhet: minden teljesített szűrés, tanácsadás, előadás vagy mozgás plusz 500 forintot jelent a kórház számára. Az összegyűjtött támogatást a kórház nemrég beszerzett új MR-készülékéhez kapcsolódó altatógép megvásárlására fordítják. Ez különösen a gyermekek és kritikus állapotú betegek vizsgálatához lesz nélkülözhetetlen.
Több tucat ingyenes vizsgálat és színpadi programok egyetlen napon Dunaújvárosban
Miért érdemes elmenni?
Ritka lehetőség, hogy tucatnyi szűrővizsgálatot és orvosi tanácsadást egy helyen, ingyenesen elvégezhessünk. Lehetőség a saját egészségünk megőrzésére, valamint a helyi kórház fejlesztésének támogatására. Közösségi élmény: családdal, barátokkal együtt, játékosan és élvezetesen lehet tenni az egészségért.
Helyszín: Városháza tér és környéke
Időpont: 2025. szeptember 20. (szombat) 9:00–17:00
Támogatott cél: MR-kompatibilis altatógép beszerzése a Szent Pantaleon Kórháznak