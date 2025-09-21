6 órája
Itt volt az egészségváros: 15.645.000 forintot kap a kórház – videókkal, képgalériával
Szombaton egész napos szűrőprogram várta a dunaújvárosiakat. A Városháza téren megrendezett esemény azaz a Richter Egészségváros, a Richter Gedeon gyógyszergyártó cég országjáró egészségmegőrző programjának egyik idei állomása volt, amely szűrésekkel, tanácsadásokkal, programokkal hívta fel a figyelmet az egészségmegőrzés fontosságára. A rendezvény egyúttal a helyi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézetet is támogatta.
A Richter Gedeon 3,5 millió forintos alapadománnyal indította a gyűjtést a kórház számára. A nap végösszegén a kórház számára átadott összeg attól függött, hogy mennyi szűrést vesznek igénybe, hányan lesznek a különböző előadásokon, aktivitásokon, és még a közösségi megosztások is beleszámítottak. A végső mérleg több mint 15,6 millió lett. Az összeg egy MR-kompatibilis altató munkaállomás beszerzését szolgálta, amely elengedhetetlen az MR-vizsgálatoknál, különösen gyermekek és intenzív ellátást igénylő betegek esetében.
Richter Egészségváros DunaújvárosbanFotók: Fekete Györgyi
A Richter Egészségváros napjának reggelén az „Egészségséta” indította el a közös gyűjtést, amely az Aratók-szobortól startolt, és szintén pontokat hozott a kórháznak. Délelőttre már megtelt a tér, s bizony voltak olyan szűrővizsgálatok, amelynek igénybe vételére sorban állás, így némi türelem szükségeltetett. De a felvilágosító, informatív előadásokon is mindig voltak érdeklődők.
Richter Egészségváros: szűrővizsgálatok minden mennyiségben
- A látogatók vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-méréseken vehettek részt, emellett testösszetétel-elemzés, bőrgyógyászati, nőgyógyászati, szemészeti és fül-orr-gégészeti vizsgálatok is elérhetők voltak.
- De népszerű volt az anyajegy-szűrés, a vércukorszint mérését, a térd- és vállfájdalmak vizsgálatára is sokan jelentkeztek. De számosan figyelték a kisgyermekek újraélesztését, s bizony az urológiai vizsgálatra is elég sok férfi jelentkezett. Több szakember tartott életmód-, memória- és gyógyszerészeti tanácsadást, illetve a női egészség kérdéseivel foglalkozó előadásokat is hallgathattak az érdeklődők.
Íme egy kis hangulatkép arról, hogy mennyiféle szempont volt, amiért részt vehettünk a rendezvényen.
A nap házigazdája Abaházi Csaba volt. A színpadon nyitányként fellépett a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes, de találkozhattunk a többi között Katus Attilával is. Nem csupán szűréseket lehetett igénybe venni, hanem előadásokat is lehetett hallgatni. A hűs sátrak és neves előadók várták az érdeklődőket.
A „Richter a Nőkért” sátorban ismert előadók – többek között Szily Nóra tartottak beszélgetéseket és előadásokat, amelyek a női egészség és az önismeret témakörére fókuszáltak.
Richter Egészségváros a közösségi összefogást díjazta
A program során a helyi lakosok részt vettek a szűréseken, előadásokon és közös mozgásra is voltak rávehetők. Így a személyes részvételükkel növelték a kórháznak felajánlott összeget. Dr. Szilágyi Örs, a Szent Pantaleon Kórház főigazgatója hangsúlyozta: a kezdeményezés nemcsak egészségmegőrzést szolgált, hanem a közösségi felelősségvállalást is erősítette, hiszen minél többen minél több szűrésen vettek részt, annál nagyobb összeggel támogatta a gyógyszercég a kórházunkat.
Nem elhanyagolható volt azonban az a prevenció, amelyet a dunaújvárosi Szent Pantaleon kórház orvosai végeztek ezen a napon. A munkájukat segítették ezúttal más kórházakból is érkező kollégáik is. Az egész napukat a szűrésekre áldozó orvosok fontosnak tartották, hogy a pácienseikkel és leendő pácienseikkel is találkozhattak ezen a napon. Közülük a demenciával, a cukorbetegséggel és a csontritkulással foglalkozó szakembereket kérdeztük meg.
Minden ötszáz forintnak lesz helye, hiszen hamarosan működőképes lesz a dunaújvárosi kórház új MRI berendezése. Dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő még kórházi főigazgatóként kezdett el a nagyon fontos berendezésért lobbizni, most pedig igénybe vett néhány szűrővizsgálatot, hogy ezzel is gyűjtsön a kiegészítő berendezésekre.
És, ami a rendezvény mögött van...
A rendezvény sikeres volt, hiszen 15.654.000 forintot kap a kórház a szűréseink eredményeképpen a gyógyszercégtől. De nem csak a pénzről volt szó ezen a napon, hiszen nagyon sokak életében váltak nagyon fontossá az elvégzett vizsgálatok. Ezt az alábbi adatok is mutatják:
- A prosztataszűrésen 225-en vettek részt, amiből 11 főnél súlyos eredményeket mértek a szakemberek.
- Vérnyomásmérésre és pitvarfibrilláció szűrésre 279 fő, vércukormérésre 184 fő jelentkezett.
- Inbody testösszetétel mérésen összesen 187-en vettek részt. Koleszterin-mérésen 400-an, érszűkület vizsgálaton pedig 202-en jártak.
- Sokan hallgatták meg az interaktív előadásokat, tanácsadásokat, és vettek részt a színpadi programokon.
Tizenegy esztendővel ezelőtt volt itt az egészségváros, akkor 4 millió forinttal zártunk a napot. De, ha az egészségünkről, azaz életünkről van szó, akkora sikert nem elsősorban pénzben mérjük.