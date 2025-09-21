Itt volt az egészségváros: 15.645.000 forintot kap a kórház – videókkal, képgalériával

A Richter Egészségváros napjának reggelén az „Egészségséta” indította el a közös gyűjtést, amely az Aratók-szobortól startolt, és szintén pontokat hozott a kórháznak. Délelőttre már megtelt a tér, s bizony voltak olyan szűrővizsgálatok, amelynek igénybe vételére sorban állás, így némi türelem szükségeltetett. De a felvilágosító, informatív előadásokon is mindig voltak érdeklődők.

Richter Egészségváros: szűrővizsgálatok minden mennyiségben

A látogatók vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-méréseken vehettek részt, emellett testösszetétel-elemzés, bőrgyógyászati, nőgyógyászati, szemészeti és fül-orr-gégészeti vizsgálatok is elérhetők voltak.

De népszerű volt az anyajegy-szűrés, a vércukorszint mérését, a térd- és vállfájdalmak vizsgálatára is sokan jelentkeztek. De számosan figyelték a kisgyermekek újraélesztését, s bizony az urológiai vizsgálatra is elég sok férfi jelentkezett. Több szakember tartott életmód-, memória- és gyógyszerészeti tanácsadást, illetve a női egészség kérdéseivel foglalkozó előadásokat is hallgathattak az érdeklődők.

Íme egy kis hangulatkép arról, hogy mennyiféle szempont volt, amiért részt vehettünk a rendezvényen.

A nap házigazdája Abaházi Csaba volt. A színpadon nyitányként fellépett a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes, de találkozhattunk a többi között Katus Attilával is. Nem csupán szűréseket lehetett igénybe venni, hanem előadásokat is lehetett hallgatni. A hűs sátrak és neves előadók várták az érdeklődőket.

A „Richter a Nőkért” sátorban ismert előadók – többek között Szily Nóra tartottak beszélgetéseket és előadásokat, amelyek a női egészség és az önismeret témakörére fókuszáltak.