Dunaújváros

1 órája

Itt volt az egészségváros: 15.645.000 forintot kap a kórház – videókkal, képgalériával

Címkék#Szent Pantaleon Kórház#MRI#Richter Egészségváros#szűrések#Dunaújváros

Szombaton egész napos szűrőprogram várta a dunaújvárosiakat. A Városháza téren megrendezett esemény azaz a Richter Egészségváros, a Richter Gedeon gyógyszergyártó cég országjáró egészségmegőrző programjának egyik idei állomása volt, amely szűrésekkel, tanácsadásokkal, programokkal hívta fel a figyelmet az egészségmegőrzés fontosságára. A rendezvény egyúttal a helyi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézetet is támogatta.

Fekete Györgyi
Itt volt az egészségváros: 15.645.000 forintot kap a kórház – videókkal, képgalériával

A Richter Gedeon 3,5 millió forintos alapadománnyal indította a gyűjtést a kórház számára. A nap végösszegén a kórház számára átadott összeg attól függött, hogy mennyi szűrést vesznek igénybe, hányan lesznek a különböző előadásokon, aktivitásokon, és még a közösségi megosztások is beleszámítottak. A végső mérleg több mint 15,6 millió lett.  Az összeg egy MR-kompatibilis altató munkaállomás beszerzését szolgálta, amely elengedhetetlen az MR-vizsgálatoknál, különösen gyermekek és intenzív ellátást igénylő betegek esetében.  

Richter Egészségváros
Richter Egészségváros programban több népszerű szűrővizsgálat is volt. Fotó: FGy

Richter Egészségváros Dunaújvárosban

Fotók: Fekete Györgyi

 A Richter Egészségváros napjának reggelén az „Egészségséta” indította el a közös gyűjtést, amely az Aratók-szobortól startolt, és szintén pontokat hozott a kórháznak. Délelőttre már megtelt a tér, s bizony voltak olyan szűrővizsgálatok, amelynek igénybe vételére sorban állás, így némi türelem szükségeltetett. De a felvilágosító, informatív előadásokon is mindig voltak érdeklődők. 

Richter Egészségváros: szűrővizsgálatok minden mennyiségben

  • A látogatók vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-méréseken vehettek részt, emellett testösszetétel-elemzés, bőrgyógyászati, nőgyógyászati, szemészeti és fül-orr-gégészeti vizsgálatok is elérhetők voltak. 
  • De népszerű volt az anyajegy-szűrés, a vércukorszint mérését, a térd- és vállfájdalmak vizsgálatára is sokan jelentkeztek. De számosan figyelték a kisgyermekek újraélesztését, s bizony az urológiai vizsgálatra is elég sok férfi jelentkezett.  Több szakember tartott életmód-, memória- és gyógyszerészeti tanácsadást, illetve a női egészség kérdéseivel foglalkozó előadásokat is hallgathattak az érdeklődők.

Íme egy kis  hangulatkép arról, hogy mennyiféle szempont volt, amiért részt vehettünk a rendezvényen.

A nap házigazdája Abaházi Csaba volt. A színpadon nyitányként fellépett a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes, de találkozhattunk a többi között Katus Attilával is.  Nem csupán szűréseket lehetett igénybe venni, hanem előadásokat is lehetett hallgatni. A hűs sátrak és neves előadók várták az érdeklődőket.

A „Richter a Nőkért” sátorban ismert előadók – többek között Szily Nóra  tartottak beszélgetéseket és előadásokat, amelyek a női egészség és az önismeret témakörére fókuszáltak. 

Szily Nóra az önismeretről beszélt Fotó: FGy

Richter Egészségváros a közösségi összefogást díjazta

A program során a helyi lakosok részt vettek a szűréseken, előadásokon és közös mozgásra is voltak rávehetők. Így a személyes részvételükkel növelték a kórháznak felajánlott összeget. Dr. Szilágyi Örs, a Szent Pantaleon Kórház főigazgatója hangsúlyozta: a kezdeményezés nemcsak egészségmegőrzést szolgált, hanem a közösségi felelősségvállalást is erősítette, hiszen minél többen minél több szűrésen vettek részt, annál nagyobb összeggel támogatta a gyógyszercég a kórházunkat.

Folyamatosak voltak a vizsgálatok Fotó: FGy

Nem elhanyagolható volt azonban az a prevenció, amelyet a dunaújvárosi Szent Pantaleon kórház orvosai végeztek ezen  a napon. A munkájukat segítették ezúttal más kórházakból is érkező kollégáik is.  Az egész napukat a szűrésekre áldozó orvosok fontosnak tartották, hogy a pácienseikkel és leendő pácienseikkel is találkozhattak ezen a napon.  Közülük a demenciával, a cukorbetegséggel és a csontritkulással foglalkozó szakembereket kérdeztük meg. 

Minden ötszáz forintnak lesz helye, hiszen hamarosan működőképes lesz  a dunaújvárosi kórház új MRI berendezése. Dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő még kórházi főigazgatóként kezdett el a nagyon fontos berendezésért lobbizni, most pedig igénybe vett néhány szűrővizsgálatot, hogy ezzel is gyűjtsön a kiegészítő berendezésekre.


És, ami a rendezvény mögött van...

A rendezvény sikeres volt, hiszen 15.654.000 forintot kap a kórház a szűréseink eredményeképpen a gyógyszercégtől. De nem csak a pénzről volt szó ezen a napon, hiszen nagyon sokak életében váltak nagyon fontossá az elvégzett vizsgálatok. Ezt az alábbi adatok is mutatják:

  •  A prosztataszűrésen 225-en vettek részt, amiből 11 főnél súlyos eredményeket mértek a szakemberek. 
  • Vérnyomásmérésre és pitvarfibrilláció szűrésre 279 fő, vércukormérésre 184 fő jelentkezett. 
  • Inbody testösszetétel mérésen összesen 187-en vettek részt. Koleszterin-mérésen 400-an, érszűkület vizsgálaton pedig 202-en jártak.
  •  Sokan hallgatták meg az interaktív előadásokat, tanácsadásokat, és vettek részt a színpadi programokon.

Tizenegy esztendővel ezelőtt volt itt az egészségváros, akkor 4 millió forinttal zártunk a napot. De, ha az egészségünkről, azaz életünkről van szó, akkora sikert nem elsősorban pénzben mérjük. 

 

