Lesz folytatás

8 órája

Lezárult a 17. Retró Véradás – Több mint 2200 hős segített

Szeptember 16-án, a dunaújvárosi zárónappal lezárult a 17. Retró Véradás, amely során országszerte 29 helyszínen több mint 2200 önkéntes adott vért.

Duol.hu
Lezárult a 17. Retró Véradás – Több mint 2200 hős segített

Fotó: DH-archív

A „Rertró Véradás: a közös sztorink. Már 17. éve.” szlogen jegyében idén is vidám, nosztalgikus hangulat várta a résztvevőket: sör-virsli menü, zene és retro programok tették különlegessé az eseményt. A véradók között sok volt a visszatérő segítő, akik már hagyományként tekintenek az akcióra.

retró véradás
A Retró Véradás zárónapja Dunaújvárosban volt Fotó: DH-archív

A retró véradás folytatódik

A retró véradók most 56 nap pihenőt kapnak, de a biztonságos vérellátás fenntartása érdekében továbbra is várják az egészséges, 18 év feletti, legalább 50 kilogrammos jelentkezőket a rendszeres véradásokra. A következő nagy véradóeseményre már nem kell sokat várni: az október 23-i hosszú hétvége és az őszi szünet idején különösen nagy szükség lesz a segítségre. Részletek hamarosan az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján és közösségi oldalain olvashatók.

