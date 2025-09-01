Rekordszámú csapat főzött és horgászott a kisapostagi Duna-parton

Biztonságot keresnek, rémületet kapnak

A világ eseményei percről percre változnak, és nem könnyű eligazodni a hírek sűrűjében. Hogy ne maradjon le a legfontosabb városi és környékbeli történésekről, összegyűjtöttük Dunaújváros legfontosabb híreit egy helyre. Nézze meg a heti hírösszefoglalót – így garantáltan képben marad!

Baracson újra főtt a lecsó! (galériával és videóval)

2025. augusztus 30-án ismét a bográcsoké volt a főszerep Baracson: immár hatodik alkalommal rendezték meg a lecsófőző fesztivált, ahol az ízek, az illatok és a jókedv töltötték be a levegőt.

Horgász- és halászléfőző verseny Kisapostagon – bő „lével” megöntve – galériával, videóval

A fenti cím szó szerint igaz a kisapostagi hétvégi programra. A snecifogó- és halászléfőző verseny szombat délelőtti részei még remekül teljesültek, aztán jött a felhőszakadás.

Így segített az állam a munkáscsaládok gyermekeinek a továbbtanulásban

Több mint ötven évvel ezelőtt a munkáscsaládok gyermekeinek is lehetőség nyílt egyetemre készülni. Dunaújváros régen nemcsak az ipar városa volt, hanem a társadalmi felemelkedés színtere is.

