szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

22°
+25
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
DUOL

1 órája

Rekordszámú csapat főzött és horgászott a kisapostagi Duna-parton

Címkék#biztonság#Duna#esemény#fesztivál

Sok minden történt ma is Dunaújvárosban és a környéken – hogy ne kelljen keresgélnie, mi egy helyre gyűjtöttük a nap híreit. Tartson velünk, ha szeretne naprakész maradni!

Duol.hu
Rekordszámú csapat főzött és horgászott a kisapostagi Duna-parton

Fotó: Shutterstock

Biztonságot keresnek, rémületet kapnak

A világ eseményei percről percre változnak, és nem könnyű eligazodni a hírek sűrűjében. Hogy ne maradjon le a legfontosabb városi és környékbeli történésekről, összegyűjtöttük Dunaújváros legfontosabb híreit egy helyre. Nézze meg a heti hírösszefoglalót – így garantáltan képben marad!

TOVÁBB OLVASOK

Baracson újra főtt a lecsó! (galériával és videóval)

2025. augusztus 30-án ismét a bográcsoké volt a főszerep Baracson: immár hatodik alkalommal rendezték meg a lecsófőző fesztivált, ahol az ízek, az illatok és a jókedv töltötték be a levegőt.

TOVÁBB OLVASOK

Horgász- és halászléfőző verseny Kisapostagon – bő „lével” megöntve – galériával, videóval

A fenti cím szó szerint igaz a kisapostagi hétvégi programra. A snecifogó- és halászléfőző verseny szombat délelőtti részei még remekül teljesültek, aztán jött a felhőszakadás.

TOVÁBB OLVASOK

Így segített az állam a munkáscsaládok gyermekeinek a továbbtanulásban

Több mint ötven évvel ezelőtt a munkáscsaládok gyermekeinek is lehetőség nyílt egyetemre készülni. Dunaújváros régen nemcsak az ipar városa volt, hanem a társadalmi felemelkedés színtere is.

TOVÁBB OLVASOK

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu