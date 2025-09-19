szeptember 19., péntek

DUOL

1 órája

Rejtély és tragédia: ismeretlen holttestek a város múltjából

Egy nap, rengeteg történés – de vajon melyek voltak a legfontosabbak? Összegyűjtöttük Dunaújváros és környéke híreit, hogy Önnek már ne kelljen válogatni.

Duol.hu

Ismeretlen holttestek Dunaújvárosból – a múlt titokzatos árnyai

Lapjainkon rendszeresen közzétesszük a rendőrség által kiírt körözéseket és eltűnéseket, de olykor megdöbbentő és szívszorító sorok bukkannak elő, melyek névtelenül sodródott sorsokról mesélnek. Ezek az ismeretlen holttestek Dunaújváros térségében kerültek elő az elmúlt évtizedekben, és mind a mai napig az azonosítás reményében szerepelnek a police.hu adatbázisában.

Tovább olvasok

Amikor egy táskányi pénzt ittak el

Folytatódott az Intercisa Múzeum sporttörténeti előadás-sorozata. Csütörtökön a vendég dr. Szabó József "Dzsoni", az Acélművek Kft. egykori igazgatója, a Dunaferr SE elnöke volt. Elsősorban a dunaújvárosi sportélet aranykorára, a 90-es évek közepére és a 2000-es évek elejére emlékeztek.

Tovább olvasok

Bankot robbantott a szőlő a dunaújvárosi piacon

A dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon pénteken délelőtt nagy forgalmat tapasztalhattunk. Ami szembeötlő volt, a szőlő átvette az uralmat.

Tovább olvasok

A biztonsági öv nem korlátoz, hanem életet ment - szigorítás lép életbe a büntetéseknél

2025. szeptember 18-án új korszak kezdődött a közlekedésbiztonságban. Életbe lépett az a rendelet, amely a biztonsági öv használatának elmulasztását az objektív felelősség körébe vonja, és meghatározza az ezért kiszabható bírság mértékét is. A változtatás célja, hogy csökkenjen a közúti balesetek súlyossága és a halálos áldozatok száma Magyarországon – számolt be róla a police.hu.

Tovább olvasok

 

 

