Rejtély és tragédia: ismeretlen holttestek a város múltjából
Ismeretlen holttestek Dunaújvárosból – a múlt titokzatos árnyai
Lapjainkon rendszeresen közzétesszük a rendőrség által kiírt körözéseket és eltűnéseket, de olykor megdöbbentő és szívszorító sorok bukkannak elő, melyek névtelenül sodródott sorsokról mesélnek. Ezek az ismeretlen holttestek Dunaújváros térségében kerültek elő az elmúlt évtizedekben, és mind a mai napig az azonosítás reményében szerepelnek a police.hu adatbázisában.
Amikor egy táskányi pénzt ittak el
Folytatódott az Intercisa Múzeum sporttörténeti előadás-sorozata. Csütörtökön a vendég dr. Szabó József "Dzsoni", az Acélművek Kft. egykori igazgatója, a Dunaferr SE elnöke volt. Elsősorban a dunaújvárosi sportélet aranykorára, a 90-es évek közepére és a 2000-es évek elejére emlékeztek.
Bankot robbantott a szőlő a dunaújvárosi piacon
A dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon pénteken délelőtt nagy forgalmat tapasztalhattunk. Ami szembeötlő volt, a szőlő átvette az uralmat.
A biztonsági öv nem korlátoz, hanem életet ment - szigorítás lép életbe a büntetéseknél
2025. szeptember 18-án új korszak kezdődött a közlekedésbiztonságban. Életbe lépett az a rendelet, amely a biztonsági öv használatának elmulasztását az objektív felelősség körébe vonja, és meghatározza az ezért kiszabható bírság mértékét is. A változtatás célja, hogy csökkenjen a közúti balesetek súlyossága és a halálos áldozatok száma Magyarországon – számolt be róla a police.hu.